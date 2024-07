Vajon mit lép az ETO a Szpari letámadására? – az első fordulóban összecsapnak az újoncok

A párharc ugyanaz, de a kispadok összetétele és a helyszín harmadszor változik egy éven belül. Tímár Krisztián maga is áldozata volt a győri edzőkeringőnek tavaly tavasszal, s nyíregyházi vezetőedzőként is megnehezíti a helyzetét, hogy meccsről meccsre új szakemberből és játékfelfogásból kell felkészülnie, ha az ETO-val találkozik a csapata. Az NB II 2023–2024-es idényének ötödik fordulójában Antonio Munoz vezette a győrieket Balmazújvárosban, a 22. fordulóban a spanyolt váltó Kuznyecov Szergej éppen a Szpari ellen mutatkozott be az ETO Stadionban. Mivel a Nyíregyháza új arénája még mindig nem használható (az eredeti terv szerint az elmúlt év vége lett volna a határidő), a helyszín Mezőkövesd lesz, a Győrt pedig Borbély Balázs irányítja, s a célja nem lehet más, mint az előző két felvonással ellentétben elkerülni a vereséget – az ősszel 3–2-re nyert a Nyíregyháza, a tavasszal pedig 1–0-ra.

De mire számíthat a két csapat egymástól?

A Nyíregyháza nem árul zsákbamacskát, Tímár Krisztiánnal rendkívül karakteres a stílusa, amivel várhatóan üde színfoltja lesz az NB I-nek is. A 2023–2024-es idényben az xfb Analytics adatai szerint mérkőzésenként 1.75 várható gólt (xG) dolgozott ki a helyzetei minősége alapján, kiváló a helyzetkialakítása, 34 mérkőzésen 69 gólt ért el. A letámadást már mélyen az ellenfél térfelén elkezdi, párharcai nagy részét ott vívja meg. Mivel az élvonalban kevés olyan klub található, amely erősen kirajzolódó stílussal futballozik, valószínű, hogy az NB II-höz hasonlóan az élvonalban is kiemelkedik a mezőnyből ebben a játékelemben. Az adatokból kiolvasható, a csapat támadói felelősek a letámadás elindításáért: Nagy Dominik, Myke Ramos, Novák Csanád, Kovácsréti Márk, Géresi Krisztián és Kesztyűs Barna vívta a legtöbb párharcot, kifejezetten hatékonyan. A labdaszerzések rangsorában persze védőjátékosok, Alaxai Áron, Baki Ákos és Farkas Bendegúz álltak az élen, ám előkelő helyet foglaltak el az említett támadók is.

Az ETO-nak is súlyos kellemetlenségeket okozott az előző két egymás elleni találkozón ez az agresszivitás, a győriek igyekeznek a kapustól építkezni, ám a presszinggel szemben a precízen kimunkált labdakihozatal sem mindig segít, amint ez Antonio Munoz és Kuznyecov Szergej csapatánál is megmutatkozott. S hogy mi lesz Borbély Balázs válasza? Az NB II utolsó öt fordulójában mindent felülírt a győzelmi kényszer, s bár a küldetést ragyogóan teljesítették, teljesen más beugrani néhány mérkőzésre, mint a teljes nyári felkészülést levezényelni, a csapatot a saját képére formálni. Az edző az utóbbi hetekben három- és négyvédős felállást is kipróbált, bevallása szerint éppen azért, mert az élvonal tizenkét csapata fele-fele arányban használja a két rendszert, a Szpari éppenséggel 3–4–3-ban játszik. A győriek az előző idényben rengeteget birtokolták a labdát az ellenfél térfelén, s hasonló százalékban teremtettek veszélyt a középső területen, mint a széleken. Claudiu Bumba és Michal Skvarka a kapu előtt, Paul Anton pedig a pálya középső harmadából jelenthet veszélyt. A 12-szeres román válogatott középpályásnak beszédesek a mélyebb statisztikai adatai az előző idényből: kitűnő labdabiztosságára, labdavezetéseiből és passzaiból következő veszélyteremtésére, valamint óriási tapasztalatára az első fordulótól szüksége lesz Borbély Balázsnak az NB I-ben is.

Péntek este érdemes lesz figyelni a szögletekre, szabadrúgásokra is: a Nyíregyháza az NB II legjobbja volt ebben a kategóriában, míg az ETO számolatlanul kapta a gólokat és veszítette a pontokat a rögzített játékhelyzetekből. A csütörtökön Matija Krivokapiccsal, a 21 éves montenegrói támadóval erősítő ETO gyorsan feledtetheti az elmúlt két összecsapását a Nyíregyháza ellen, míg az albérletben játszó nyírségiek folytathatják a Tímár Krisztiánnal elkezdett sikertörténetüket – immár a Honvéd színeiben 2017-ben gólkirályi címet szerző Eppel Mártonnal a csatársorban.