NB I: Újpest–Puskás Akadémia

1. FORDULÓ

18.50: Újpest FC–Puskás Akadémia FC – élőben az NSO-n! (Tv: Duna)

Újpest, Szusza Ferenc Stadion. Vezeti: Bogár Gergő

♦ Huszonnyolcszor csaptak össze az NB I-ben, és ezeknek a meccseknek pontosan a felét, 14-et a Puskás Akadémia nyerte meg – 7 iksz és 7 újpesti diadal mellett. Eddig kereken 100 gól esett a találkozóikon (45–55-ös elosztásban), a gólátlag így elég magas, 3.6 mérkőzésenként!



♦ 2013 és 2016 között az első 7 bajnoki csatájukból 5 döntetlent hozott, azóta viszont csak a 2022. októberi, három piros lapos újpesti, valamint a tavaly augusztusi, felcsúti találkozójukon ikszeltek, mindkétszer 3–3-ra. Utóbbi mérkőzésen a hazaiaktól Lamin Colley duplázott, a lila-fehérek három gólját Matija Ljujics lőtte.



♦ Az előző 13 egymás elleni bajnokijukból 9-et nyertek meg a felcsútiak és csak kettőt a lila-fehérek: 2022 márciusában a Megyeri úton 2–1-re, majd legutóbb, az idei nőnapon a Pancho Arénában 2–0-ra.



♦ Az újpestiek bajnokikon házigazdaként eddig csupán kétszer tudták megverni a Puskás Akadémiát: 2018 októberében (2–0) és 2022 márciusában (2–1). Ötször végeztek döntetlenre, míg 8-szor a vendég felcsútiak kerekedtek felül, legutóbb tavaly novemberben a duplázó Artem Favorov 90. percben szerzett győztes góljával 2–1-re.



♦ A lila-fehérek egy zaklatott idényt követően tavasszal úgy szerezték meg a bennmaradást jelentő 10. helyet, hogy a legtöbb gólt kapták az NB I-ben (67), tehát meccsenként átlagban több mint kettőt, ráadásul a bajnokijaik több mint felét elbukták, 33-ból 18-at.



♦ A Puskás Akadémia legutóbb úgy lett bronzérmes, hogy az utolsó három bajnokiján – egyedüliként a mezőnyben – nem vesztett pontot és csak a záró fordulóban ugrott fel a dobogóra. Az elért gólokat (60), valamint a gólkülönbséget (+25) tekintve ennél is jobban teljesített, hiszen ezekben a mezőnyből egyedül a bajnok FTC tudta megelőzni.



♦ Az Újpest pontjai több mint 60 százalékát otthon gyűjtötte be, 7-szer nyert, 8-szor vesztett, 2-szer ikszelt, és negatív gólkülönbséggel (31–33) kilencedik lett a hazai táblázaton.



♦ A felcsúti gárda a 2023–2024-es kiírásban 5 ponttal többet zsebelt be vendégként, mint hazai pályán, 9 győzelemmel, 3 döntetlennel és 5 vereséggel másodikként zárt a vendégtabellán.



♦ Sorozatban a hatodik idényét kezdi meg Hornyák Zsolt a Puskás Akadémia vezetőedzőjeként. A felvidéki születésű szakember 2019. augusztus 3-án éppen az Újpest elleni, 3–1-es Fáy utcai győzelemmel mutatkozott be az NB I-ben, amelyben jelenleg ő a leghosszabb ideje hivatalban lévő szakvezető.