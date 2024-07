NB I: Diósgyőri VTK–Paks

NB I

1. FORDULÓ

18.50: Diósgyőri VTK–Paks – élőben az NSO-n! (Tv: Duna)

Miskolc, Diósgyőri Stadion. Vezeti: Berke Balázs

♦ Eddig 37-szer kerültek szembe egymással a legfelső osztályban, az örökmérleg a vendég tolnaiak fölényét mutatja: 12 diósgyőri siker, 9 iksz, 16 paksi győzelem. Mostanáig összesen 98 gól esett az egymás elleni bajnoki meccseiken (43–55-ös elosztásban), így vasárnap megszülethet a párharc 100. találata is.



♦ Legutóbb, márciusban hátrányból felállva 2–1-re a miskolciak diadalmaskodtak, véget vetve ezzel a paksiakkal szemben 2020 februárja óta tartó nyeretlenségi sorozatuknak (1 iksz, 5 vereség).



♦ A DVTK pályaválasztása mellett minimális különbséggel billen a mérleg a hazaiak felé: 8 diósgyőri siker, 5 döntetlen, 7 paksi diadal. A borsodi városban az előző bajnokságban kétszer mérkőztek, előbb 1–1, majd 2–1-es hazai siker született.



♦ A Diósgyőr hetedikként fejezte be a legutóbbi idényt, az egyetlen olyan csapat volt az élvonalban, amely éppen annyi győzelmet aratott, mint ahány vereséget szenvedett (12), és emellett a második legtöbb döntetlent játszotta (9).



♦ A Paks NB I-es története legsikeresebb idényét zárta, a bajnokságban a második helyre futott be és megnyerte a Mol Magyar Kupát. Ennek tükrében még inkább meglepő, hogy az NB I-ben legutóbb Bognár György együttesének a találkozóin esett átlagban a második legkevesebb gól (2.82/mérkőzés).



♦ A tolnaiak három nemzetközi tétmérkőzésen vannak túl, és javuló formát mutatnak: az Európa-ligában otthon a román 2. ligás Corvinultól elszenvedett 4–0-s vereséget két kapott gól nélküli győzelem követte. Előbb a nagyszebeni visszavágón 2–0-ra, majd csütörtökön a Konferencialigában hazai pályán a ciprusi AEK Larnaca ellen 3–0-ra nyertek Papp Kristófék.



♦ A DVTK pontjainak csaknem kétharmadát otthon gyűjtötte be, 45-ből 29-et. A mérlege 8–5–4, ezzel hatodik lett a hazai tabellán. A piros-fehérek bajnokikon házigazdaként 2024-ben csak egyszer kaptak ki, február 11-én az Újpesttől (1–2), azóta 4-szer nyertek és 3-szor ikszeltek.



♦ A Paks idegenben közepesen teljesített az előző idényben (6 diadal, 5 döntetlen, 6 fiaskó). A legutóbbi 5 házon kívüli bajnokiján nyeretlen (2 iksz, 3 vereség).