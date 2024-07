NB I: a NEC-től érkezik a holland erőnléti edző a Ferencvároshoz

A holland élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő NEC Nijmegen kedden a hivatalos honlapján közölte, hogy a klubtól távozó Nick Segers a Ferencváros erőnléti edzője lesz a jövőben. A magyar csapat új vezetőedzője, Pascal Jansen korábban már bejelentette, hogy másodedzőként a korábbi 38-szoros holland válogatott játékos, Danny Landzaat segíti majd a munkáját, aki asszisztensként Hollandián kívül Szaúd-Arábiában és legutóbb Lengyelországban is dolgozott. Arról is írtunk már korábban, hogy erőnléti edzőként is holland szakember érkezhet Jansen mellé, és ez úgy tűnik, most teljesül is.

Segers neve nem ismeretlen a szakmában, hiszen a NEC előtt a Twente, az ománi válogatott és a PSV erőnléti edzőjeként is tevékenykedett, de ugyanebben a szerepkörben megfordult a PSV és a Fulham U21-es csapatainál is.

Mint ismert, a Ferencváros eddig két játékos érkezését jelentette be a nyári átigazolási időszakban: a ghánai Isaac Pappoe a svájci Aarau, míg a brazil Raul Gustavo a Corinthians csapatától érkezett a zöld-fehérekhez.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Isaac Pappoe (ghánai, FC Aarau – Svájc), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, Corinthians – Brazília)

Kölcsönből visszatér: Fortune Bassey (nigériai, Hapoel Petah Tikva – Izrael), Gruber Zsombor (Zalaegerszegi TE FC). Visszatérhet: Iyinbor Patrick Osagie (Kecskeméti TE), Mats Knoester (holland, Aarhus – Dánia), Nagy Olivér (Kecskeméti TE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Chico Banza (Francisco Gonçalves Sacalumbo, angolai, Anorthoszisz – Ciprus), Mahmud Dzsaber (izraeli, Maccabi Haifa – Izrael), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE, kölcsönben az olasz Torinótól)

Távozók: Muhamed Besic (bosnyák-német, szabadon igazolható), Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország), Samy Mmaee (belga-marokkói, lejár a szerződése), Henry Wingo (amerikai, lejár a szerződése, érdeklődik iránta: Austin FC, Minnesota United – Egyesült Államok; Toronto FC, Vancouver Whitecaps – Kanada)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Adama Traoré (mali, Sturm Graz – Ausztria, Fulham – Anglia, Rangers FC – Skócia), Anderson Esiti (nigériai), Amer Gojak (bosnyák), Owusu Kwabena (ghánai), Marquinhos (José Marcos Costa Martins, brazil, Pumas – Mexikó, Al Fateh – Szaúd-Arábia), Alekszandar Pesics (szerb)