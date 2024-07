Jövőkép – Somogyi Zsolt jegyzete

ÜZENETÉRTÉKE VOLT már annak is, hogy Tóth Alex ott volt a kezdőcsapatban az előző bajnokság végén a Ferencváros–Újpest rangadón, és ugye senkinek sem kell magyarázni, mit jelent ez a párosítás. Főleg a tizennyolc éves ifjú tehetség esetében, mert amikor egy kissrác bekerül a zöldek (vagy a lilák) kölyökcsapatába, onnantól arról álmodik, a zsúfolásig telt stadionban mutatja meg magát a lilák (vagy a zöldek) ellen. A fiatalember, akit gyereknek is nevezhetünk, 82 percet töltött a pályán, jól teljesített, vastaps kísérte le őt a Groupama Aréna gyepéről – neki az a stadion a álmok színháza. Lapunkban nyilatkozik a jövő héten kezdődő idényről, a várakozásairól, a motivációjáról, az új edzőről, Pascal Jansenről, és mi is kíváncsian várjuk, mire lehet képes.

Ne szépítsük: a rajtra készülő tizenkét NB I-es csapat összes játékosát figyelembe véve talán neki van a legnehezebb dolga, hogy játéklehetőséget kapjon. A Fradi az elmúlt években egyed­uralkodóvá vált, a szisztematikus építkezés során messze eltávolodott azoktól a riválisaitól is, amelyek gazdasági ereje megközelítette az övét, és a magyar bajnokságban szerzett arany­érem immár nem nagy szó, megszokott, voltaképpen elvárt produkció. A Ferencvárostól a szurkolók már a nemzetközi kupában számítanak bravúrokra, a csoportkörös szereplés, mit több, a nemzetközi futballtavasz elérése is néhányszor előfordult már – jelentős, számottevő európai klub formálódott a kilencedik kerületben. Ehhez viszont folyamatosan légiósokra, külföldi játékosokra volt és van szükség, és bár a népligeti utánpótlásbázis híres volt a nevelő munkájáról, néhány év alatt egyszerre nem lehet ennyi téren fejlődni.

Ha saját nevelésű játékosaira támaszkodik a csapat, esélye sincs ilyen nemzetközi eredményekre, de ha tele az öltöző minőségi légiósokkal, mi lesz Tóth Alex és a többi, tehetséges Fradi-ifista sorsa?

Ezért volt üzenetértéke, hogy a fiú ott volt az Újpest elleni bajnokin, mert nem kérdéses, ez a vezetőség hosszú távú szándéka: olyan magyar gyerekeket nevelni a Ferencvárosnak és ezen túl a magyar labdarúgásnak, a válogatottnak, akik képesek a Bajnokok Ligájába, az Európa-ligába vezetni a zöldeket, és akiket aztán adott esetben nagy bevétellel külföldre, erősebb bajnokságban szereplő klubhoz is lehet értékesíteni.

Ezért kell tehát Tóth Alex a klubnak, a csapatnak – bármilyen fiatal ma még a felnőttek között – és az utána következő generációnak is, hogy mindenki lássa, van esélye egy tehetséges magyar fiatalnak bekerülni a legjobb magyar együttesbe.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!