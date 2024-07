„Az összes meccsen szeretnék játszani!” – Tóth Alex, az FTC fiatalja bizakodva várja az idényt

– A pályán és a mikrofon előtt sem ijed meg: szeret újságírókkal beszélgetni vagy amolyan kötelező rossznak tartja?

– Nem esik nehezemre nyilatkozni – felelte lapunknak Tóth Alex, a Ferencváros középpályása, aki a Népligetben nevelkedett, a tartalékcsapatban és a Soroksárban is megfordult, és fiatal kora ellenére olyan érett futballra képes, hogy a felkészülés alatt Pascal Jansen vezetőedző is számított rá. – Úgy gondolok ezekre a beszélgetésekre, mintha az iskolában felelnék – szóval, hivatalosabban próbálok fogalmazni. Alapjában véve szeretek beszélni, beszélgetni, mindig is nyitott típus voltam.

– Gyerekkora óta a Fradi játékosa. Hogyan és miért választotta a zöld-fehér klubot?

– Pestszentlőrincen nőttem fel, Dunakeszin kezdtem el futballozni, s nyolcéves voltam, amikor Dragóner Attila felfigyelt a játékomra. Több mérkőzésen is megnézett, felvette a kapcsolatot a szüleimmel, és végül úgy döntöttünk, a Ferencvárosba igazolok. Mondjuk, nagyon nem is volt kérdés, mert egyértelmű volt, hogy a Fradiba megyek.

– Emlékszik a pillanatra, amikor először belépett a Népligetbe?

– Arra emlékszem a leginkább, hogy az öltözőkbe már akkor is ujjlenyomatos ellenőrzéssel lehetett csak belépni. Nem túlzás, leesett az állam. Tizenhat esztendős voltam, amikor először az első csapattal edzhettem. Sztanyiszlav Csercseszov személyesen akarta látni, mire vagyok képes, és ha jól tudom, a tréningeken jó benyomást tettem rá. Amikor először beléptem az öltözőbe, úgy éreztem, mintha filmben szerepelnék… Névről persze mindenkit ismertem, imádtam a futballt, a Ferencvárost, elképesztő volt ott állni és közéjük tartozni. Különösen úgy, hogy nem sokkal korábban, amikor Szerhij Rebrov irányításával a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutott az együttes, labdaszedő voltam.

– Védekező középpályás az első számú posztja. Kitől tanult a legtöbbet az elmúlt időszakban?

– Amikor felkerültem a csapathoz, Sigér Dávid még a keretben volt, és tőle rengeteget tanultam. Aki ismeri, tudja, mennyire kedves, segítőkész srác, rögvest a szárnyai alá vett, és jó tanácsokkal látott el. De ilyen volt Muhamed Besic is, sokat beszélgetett velem, és az Angliában töltött légiósévei tapasztalatait is szívesen megosztotta velem.

A zöld-fehérek fiatalja, Tóth Alex már az Újpest elleni rangadón megmutathatta, hogyan bánik a labdával (Fotó: Szabó Miklós)

– Bízik benne, hogy bekerülhet a csapatba? A nyári felkészülés alatt ötből négy edzőmérkőzésen játszott…

– Jó erőben és formában érzem magam. Kemény felkészülésen vagyunk túl, az új szakmai stáb intenzív tréningeket tartott. Minden gyakorlatot labdával végeztünk, sőt, az edzőtáborozás során gyakorlatilag minden a futball körül forgott. Az edzések mellett a pihenőidők is percre pontosan be voltak osztva, sok megbeszélésen, elemzésen vettünk részt. Úgy érzem, én és a csapat is készen áll az új idényre. Amióta futballozom, most érzem magam a legjobb erőben!

– Alig múlt tizenhét, amikor Sztanyiszlav Csercseszovnál bemutatkozott az NB I-ben. Tizennyolc évesen ott jár, ahol szeretne?

– Nehéz erre a kérdésre válaszolni. A közelmúltban ért véget az Európa-bajnokság, és kiderült, néhányan tizenhat-tizenhét évesen csúcsfutballra képesek. Láthattuk, hogyan teljesített néhány fiatal az Eb-n. Ha innen közelítem meg, járhatnék előrébb is, közben mégis úgy érzem, jó úton haladok. Folyamatos a fejlődésem, és mégiscsak a Ferencváros játékosa vagyok!

– Hét élvonalbeli mérkőzése van. Ha valaki írásba adná, hogy a következő idényben tízszer pályára lép, elfogadná?

– Többre vágyom! Az összes meccsen szeretnék játszani! Minél több összecsapáson, és minél többször kezdőként. Tudom, nem lesz könnyű dolgom, hiszen a posztomon szereplő Mohammed Abu Fani és Habib Maiga is kiváló futballista, de az életben semmi sem könnyű. Mindent megteszek, hogy egyszer kiszorítsam őket a kezdőcsapatból.