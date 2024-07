Edgar Szevikjan: Pascal Jansen igazi győztes típus!

Kedd este pályára lépett a Ferencváros leendő BL-ellenfele. A magyar bajnok a walesi The New Saints és a montenegrói FK Decsics párharc győztesével találkozik a második selejtezőkörben, melynek első mérkőzését július 23-án vagy 24-én a Groupama Arénában rendezik. Az angliai Owestryben rendezett találkozón a hazai The News Saint már az első félidőben háromgólos előnyt szerzett, Brad Young duplázott és Danny Davies is a kapuba talált. A fordulást követően nem esett gól, így maradt a 3–0. A visszavágóra július 16-án Montenegróban kerül sor, a továbbjutó csapat ellen kezdi el nemzetközi kupaszereplését a 2024–2025-ös idényben a Ferencváros.