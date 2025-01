A horvát lap szerint nemet mondott az FTC első számú jelöltje – sajtóhír

A zöld-fehér klub pénteken honlapján idézte fel, hogy az ötéves kora óta az FTC kötelékébe tartozó, jelenleg 20 esztendős jobbhátvéd a 2022–2023-as idényben két mérkőzésen lépett pályára az OTP Bank Ligában, a következő idényben pedig az NB II-es Soroksárban szerepelt kölcsönben, ahol 32 meccsen játszott a bajnokságban, s egyszer a Magyar Kupában is pályára lépett. A jelenlegi szezonban is többnyire a Soroksárban játszott, tíz Merkantil Bank Liga-találkozón kapott szerepet, míg a Ferencváros színeiben hatszor volt kerettag az OTP Bank Ligában, s egy meccsen lépett pályára a bajnokságban, valamint egyszer a Magyar Kupában is futballozott. Kaján szerepet kapott az ukrán Dinamo Kijev ellen 4-0-ra megnyert idegenbeli Európa-liga-mérkőzésen is, melyen csereként 26 percet töltött a pályán Hamburgban, és egy szólót követően a keresztlécet találta el. A Ferencváros 17 fordulót követően második helyen áll az élvonalban, hátránya egy pont az éllovas Puskás Akadémia mögött, amely egy találkozóval többet játszott. A zöld-fehérek az El alapszakaszában 16. pozíciót foglalják el, még két forduló van hátra, majd az első nyolc a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig a 16 közé jutásért játszanak. A MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében az ETO FC Győr vár a fővárosi együttesre. MTI