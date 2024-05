Sallói István: Szívesen látnánk Drazsicsot, Mance menni akar

– A téli szünetben kieső helyen állt a ZTE az OTP Bank Ligában, ám a nagyszerű tavaszának köszönhetően simán benn maradva a kilencedik helyen végzett. Elégedett?

– Az idény eleje meghatározta az egész évadot – mondta lapunknak Sallói István, a ZTE 57 éves sportigazgatója. – Az Eszék elleni Európa-konferencialiga-párharcig együtt tartottuk a csapatot, majd előre nem tervezett játékosmozgás következett. Az első nyolc forduló ráment a keret átalakítására, ebből nehéz volt kilábalni. Márton Gábor érkezett, s a téli felkészülés idején megtalálta a megfelelő taktikát és összeállítást ahhoz, hogy stabilizálódjon a védekezés és gyorsuljon a támadójáték. A tavasz nagyszerűen alakult, két ponttal maradtunk le a célunkról, az első hatba kerülésről, sőt, mivel az utolsó fordulóban vezettünk Kecskeméten, valójában negyvenöt percre voltunk tőle. A fő célt mindenesetre elértük.

– Ön is említette, és Márton Gábor vezetőedző is többször beszélt a mezőny első felébe kerülésről. Csalódottak, hogy nem sikerült?

– Van bennünk némi hiányérzet, de nagy bravúr a csapattól, hogy jó teljesítményt nyújtva a tavaszi tabella második helyén végzett. Menet közben megjött az étvágyunk, így kicsit persze mindenki csalódott, hogy nem kerültünk az első hatba. De a ZTE legfontosabb feladata továbbra is az, hogy gazdaságilag stabilan működve a gyakorlatba átültesse a klubfilozófiát.

– Kedden meglepetésre bejelentették, hogy két kapus, Dombó Dávid és Gyurján Márton távozik. Miért?

– Dáviddal elégedettek voltunk, szerettük volna megtartani, de sajnos nem tudtunk megállapodni a folytatásról, nem fogadta el a klub ajánlatát. Marci már korábban jelezte távozási szándékát. Négy éve van a ZTE-nél, második számú kapusként nagy szerepe volt Demjén Patrik fejlődésében, mindenben támogatta. Szerintem a világ legjobban edző kapusa, legalábbis én sohasem találkoztam még ilyen hozzáállásúval. Többet érdemelt volna, de sajnos nem kapott elég játéklehetőséget, már tavaly nyáron jelezte, hogy váltani akar és szeretne többet védeni. Természetesen megvan az elképzelésünk, hogyan lépünk tovább kapusposzton. Tudni kell, hogy Végh Gábor tulajdonos precízen figyeli a költségvetést, a tíz évvel ezelőtti érkezésekor nagy bajban volt a klub, és akkor megfogadta, irányításával nem lesz gazdasági probléma. Feszes költségvetésből működünk, megpróbáljuk kihozni a lehetőségeinkből a maximumot, de egy bizonyos szint fölé nem tudunk menni a fizetéseket tekintve. A célunk, hogy a fiataloknak adjuk meg az esélyt, vagy olyanoknak, akik máshol kevés lehetőséget kaptak és Zalaegerszegen felépítjük, majd értékesítjük őket. Időnként veszítünk el nagyszerű játékosokat, akik magasabb fizetést szeretnének, mint amit mi meg tudunk adni, de vannak korlátaink, ezt próbáljuk megfelelő kiválasztással kompenzálni.

– Két kapus távozásával Senkó Zsombor ismét megkapja az esélyt?

– Az ő karrierjét próbáljuk tovább építeni, várhatóan testvérklubunknál, a Nafta Lendavánál folytatja, míg a Lendván kitűnően védő Németh Ervin hozzánk kerülhet. A szlovéniai klubban folyamatosan építjük fel a tehetségeket, korábban többek között Németh Dániel, Meshack Ubochioma és Gergényi Bence is játszott ott.

– Beszéljünk néhány konkrét névről: mi a helyzet a saját nevelésű Bedi Bencével?

– Az ő esete speciális. A ZTE-nél lett futballista, a klub saját nevelésű játékosa, itt mutatkozott be az első osztályban, annak idején sokat tett a feljutásért, minden edzőnél stabil és meghatározó játékos volt. Abban bíztunk, hogy sokáig velünk marad, de az év elején közölte a vezetőséggel, nem szeretné meghosszabbítani a szerződését. Itt nem a pénzről volt szó, hanem arról, hogy szeretné próbára tenni a tudását külföldön. Remélem, sikerül olyan csapatot találnia, amely minden szempontból megfelelő. Várjuk vissza a jövőben.

– Sztefanosz Evangelu stabil pont volt hátul. Sikerül a kölcsön után megtartani?

– Maximálisan elégedettek vagyunk vele, a mentalitását ki kell emelni. Szeretnénk, ha maradna, tárgyalunk vele, remélem, meg is egyezünk, de mint már említettem, a bérigényt tekintve nem tudunk egy bizonyos szint fölé menni.

– Mi a helyzet Várkonyi Bencével?

– Ő biztosan marad, megvásároljuk a játékjogát az MTK-tól.

– Talán a legtöbben a házi gólkirály, Antonio Mance jövőjére kíváncsiak.

– Egyéves hosszabbítási ajánlatot tettünk elé, szerettük volna, ha marad és jövőre távozik, de ő most akar menni. Ha olyan ajánlat érkezik érte, amely a ZTE-nek és neki is megfelel, nem tudunk mit csinálni, erőszakkal nem lehet egyetlen játékost sem a klubnál tartani, pláne ha jóval magasabb fizetést ajánlanak neki. Megvan az az összeg, amelyért cserébe hajlandók vagyunk megválni tőle. Ő nagy érték, korábbi csapatában csak kallódott, ám megadtuk neki a lehetőséget, élt vele. Élete legjobb formájában van, nagyszerű idényt futott, kiváló futballista és csapatember, nagyon szeretjük, de a mi klubunk költségvetésének fontos része a játékoseladásokból származó bevétel. Hozzáteszem, hivatalos ajánlat még nem futott be érte.

– Mit lehet tudni az érkezőkről? Hallani, hogy Antonio Mance távozása esetén Sztefan Drazsics csatlakozhat a csapathoz.

– Illene a csapatunkba, nagyszerű támadó. Sok ajánlata van, meglátjuk, sikerül-e vele megegyeznünk, szívesen látnánk. Fel vagyunk készülve Mance távozására, keressük a pótlását. Nem titok, Drazsics neve is a listánkon szerepel, megvannak a jelöltjeink, elsősorban Magyarországon játszó futballistákat szeretnénk, ha nem jön össze, külföld felé fordulunk. A nyáron öt játékost tervezünk igazolni, de előbb meglátjuk, mi lesz a távozókkal, hogy alakul Sztefanosz Evangelu, Antonio Mance vagy éppen Yohan Croizet jövője. Az ő helyzetük meghatározza a lépéseinket. Croizet? Az Újpest nem, mi pedig bíztunk benne, jó döntés volt a kölcsönvétele, nagyszerű idényt zárt. Szívesen látnánk ismét a sorainkban, de a jövője az Újpest kezében van.

– A klub rendre megadja a lehetőséget a fiataloknak, ez alapján várható fiatal magyar futballista érkezése?

– A ZTE él az MLSZ ajánlásával, a fiatal­percek után kapott támogatás ugyancsak fontos része a költségvetésünknek. Ennek betartása elvárás a mindenkori edzőtől. Megpróbálunk olyan fiatalokat igazolni és beépíteni, akik jó teljesítményt nyújthatnak, reményeink szerint a nyáron is érkeznek ilyen játékosok. Folyamatosan egyeztetünk a tulajdonossal, a vezetőedzővel és a vezető scouttal, tárgyalunk labdarúgókkal − ha lesz mit bejelenteni, megtesszük.

Sallói István elmondta, elégedettek a Márton Gábor vezette szakmai stáb munkájával, valamint a július 20-i Zete Fiesztáról is beszélt.

„Maximálisan elégedettek vagyunk a stábbal, mindenki marad, és remélem, a következő idényben végig ők irányítanak, mert az azt jelentené, hogy a ragyogó tavaszt kiváló ősz követi, majd újra egy szuper tavasz. Dolgozunk a Zete Fiesztán, a cél, hogy ismét élménnyel ajándékozzuk meg szurkolóinkat. Hogy melyik csapat érkezik? Egyelőre nem mondhatok semmit. A felkészülést június 24-én kezdi a csapat Zalaegerszegen, majd egyhetes lendvai edzőtáborral folytatjuk, remélem, addigra nagyjából kész lesz a keret.” Június 24-én kezdi a felkészülést a zalai együttes

VÁRHATÓ NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A ZTE FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: Huszti András (Újpest FC), Klausz Milán (Szeged-Csanád GA), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Vasas FC), Papp László (Mosonmagyaróvár), Soltész István (Budafoki MTE), Szalay Szabolcs (Vasas FC)

Kiszemeltek: Csonka András (Budafoki MTE), Gundel-Takács Bence (Budafoki MTE), Várkonyi Bence (MTK Budapest, kölcsön után végleg)

Távozik: Bedi Bence (szabadon igazolható), Dombó Dávid (szabadon igazolható), Guy Hadida (izraeli, szabadon igazolható), Gyurján Márton (szabadon igazolható), Zoran Lesjak (horvát)

Kölcsönből visszatér klubjához: Yohan Croizet (francia, Újpest FC), Sztefanosz Evangelu (görög, NK Osijek – Horvátország), Gruber Zsombor (Ferencváros)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Antonio Mance (horvát)