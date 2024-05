A Fehérvár érvényesítette az opcióját, kivásárolta Tóth Balázst Felcsútról – NS-infó

A Nemzeti Sport már áprilisban jelezte: Fehérváron megszületett a szakmai döntés arról, hogy a klub érvényesíti a Puskás Akadémiától egy évre kölcsönvett kapus, Tóth Balázs szerződésében szereplő kivásárlási opciót. Erre május 31-ig volt lehetősége a Fehérvárnak és a Nemzeti Sport értesülései szerint a klub a határidőig rendezte is a Puskás Akadémia felé az NS-osztályzatok alapján az idény legjobb kapusának bizonyuló játékos átigazolási díját. Úgy tudjuk, Tóth Balázst innentől további kétéves szerződés köti Fehérvárra.

Tehát ha kérő jelentkezik érte, innentől már a Fehérvárral kell megegyezni. Úgy tudjuk, az Újpest például érdeklődik Tóth iránt (ezért is volt fontos a Fehérvárnak, hogy május végéig lehívja az opciót, mert szombattól bárki szerződtethette volna), de még külföldről is befuthat ajánlat, viszont most már a fehérvári vezetőségen múlik Tóth jövője, akit a szakmai stáb vélhetően szeretne megtartani, ezért is jelezték már idejekorán, hogy megtartanák a most befejeződött idényben a csapat egyik legjobbjának számító labdarúgót.

A 26 éves kapus 2008-ban Kazincbarcikáról került a Puskás Akadémia utánpótlásába, azóta egy-egy rövidebb kitérőt leszámítva Felcsúton futballozott, tavaly nyáron került egy évre kölcsönbe Fehérvárra. A most befejeződött idényben 30 NB I-es meccsen 32 gólt kapott, 13 találkozón pedig egyet sem. A válogatottban pályafutása során már hét mérkőzésen ült a kispadon, pályára még nem lépett a nemzeti csapatban. A 26-os Eb-keretbe nem került be, a tartalékok között szerepel a neve.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: George Dobson (angol, Charlton Athletic – Anglia, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Tóth Balázs (Puskás Akadémia, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatérhet: Franck Bambock (kameruni-francia, Panetolikosz – Görögország), Lirim M. Kastrati (koszovói-albán, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Hangya Szilveszter (szabadon igazolható), Rúben Pinto (Rúben Rafael Melo Silva Pinto, portugál), Szabó Levente (diósgyőri kölcsön után Eintracht Braunschweig – Németország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bese Barnabás (lejár a szerződése), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus – ismét kölcsönbe?), Fiola Attila (lejár a szerződése), Emil Rockov (szerb-magyar)