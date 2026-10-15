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Férfi kosárlabda NB I: krízishelyzet a Sopron KC-nál

2026.10.15. 21:21
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Egységben az erő: a játékosok és a szurkolók kitartanak a csapat mellett (Fotó: FB/Soproni Kosárlabda Club - SKC)
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Sopron KC férfi kosárlabda NB I krízis
A klub tájékoztatása szerint komoly pénzügyi nehézségek miatt krízishelyzetben van a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Sopron KC.

A csapat holnapján megjelent állásfoglalásban Pojbics Szabolcs ügyvezető közölte, olyan források nem érkeztek meg a klubhoz, amelyekkel az idény tervezésekor számoltak, ezért jelenleg a fizetések teljesítése is problémát jelent. Ugyanakkor hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy az SKC életben maradjon, és végigjátssza a bajnokságot.

Pojbics Szabolcs kifejtette, a tulajdonosi kör már augusztusban jelezte, hogy gondok lehetnek, ám az akkori egyeztetések után még mindenki úgy látta, hogy a korábbi tervek szerint tovább lehet dolgozni. Az elmúlt hetekben azonban világossá vált, hogy a csapatot nem lehet az eredetileg tervezett módon finanszírozni. Pojbics szerint az idényre összeállított pénzügyi keret a május 29-én elfogadott üzleti terv alapján készült, ám az abban szereplő támogatások egy része nem érkezett meg a tervezett időpontban. A kialakult helyzetről a játékosokat is tájékoztatták, akik tudomásul vették a kialakult helyzetet, és egyelőre valamennyien jelezték, hogy kitartanak, folytatják a munkát és a pályán is mindent megtesznek a csapatért.

„A klub életben tartása kell, hogy prioritás legyen” – közölte az ügyvezető, felidézve, hogy az önkormányzat az elmúlt években többségi tulajdonosként jelentős támogatást biztosított a klubnak. Véleménye szerint az SKC a rendelkezésére álló lehetőségekből kihozta a maximumot: stabil középcsapattá vált, rendszeresen eljutott a bajnoki rájátszásba, miközben saját nevelésű játékosokat épített be, és több magyar fiatalt adott a hazai kosárlabdának.

Pojbics Szabolcs elmondta, már májusban jelezte a tulajdonosoknak, hogy 15 év után szeretné átadni a stafétát másnak. A tulajdonosi kör megkezdte az utód keresését, ez azonban eddig nem vezetett eredményre. A jelenlegi helyzetben Pojbics megerősítette, nem hátrál meg, és ameddig ereje engedi, küzd azért, hogy a klub fennmaradjon.

 

 

 

Sopron KC férfi kosárlabda NB I krízis
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