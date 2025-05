Pallai Tamás: Belénk ivódott, hogy a bajnoki cím a cél

– Milyen emlékei vannak a 2018-as bajnokcsapatról?

– Akkor még csak az utánpótlásban játszottam, a lelátóról vagy a tévéből néztem a csapatot. Legendás volt az az együttes, jó magyarokkal és nagyszerű légiósokkal, köztük Kendrick Perryvel. Elérhetetlen távolságnak tűnt, hogy egyszer én is beállhatok a bajnokok sorába, mindenesetre ahogyan Perrynek, nekem is a hármas a mezszámom – nem mondom, hogy miatta, de büszkén viselem – felelte Pallai Tamás, a bajnok NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapatkapitánya.

– Egy évvel később éppen az Arena Savariában – ahol az idén bajnok lett a csapattal – mutatkozott be az Olaj felnőttcsapatában az elődöntő harmadik, vesztes mérkőzésén tizennyolc ponttal. Beugrott ez az élmény az elmúlt napokban?

– Be, éppen most, amikor lefújták a döntő harmadik meccsét, az ünneplés során mondtam a technikai vezetőnknek, Abonyi Feri bácsinak, hogy ő ott volt az első mérkőzésemen épp a Savariában, az első kupagyőzelmemnél, és most, az első bajnoki címemnél is.

– A szerb vezetőedző, Oliver Vidin eredményei, a tavalyi MK-győzelem és a mostani bajnoki cím magukért beszélnek. Kívülről úgy fest, ritkán kerül Magyarországra ennyire karizmatikus és profi tréner. Önnek mik a benyomásai róla?

– Ahogyan mondta, rendkívül karizmatikus edző, olyan ember, aki könnyen maga mögé állítja a csapatot, a magyar, a fiatal, az öreg, mindenki be tud mögé állni. Olyan emberi értékei vannak, amelyeket osztatlanul el lehet fogadni, szerintem is nagyszerű karakter. Hála Istennek voltak már jó edzőim, van tapasztalatom, ő is közéjük tartozik, kitűnő szakember.

– Amit elmondott a mester múlt péntek este, vagyis hogy tíz hónapja arra készülnek, hogy megverjék a Falcót a döntőben, miként realizálódott a mindennapokban?

– Azért volt fontos, hogy ezzel kezdtünk tavaly augusztusban, mert rögtön feltettük magunkat a topcsapatok polcára, leszögeztük, hogy a bajnoki cím a cél, ez ivódott belénk. Az évad során az alapszakaszban kétszer, a Magyar Kupában egyszer kikaptunk a Falcótól, úgyhogy látszik a szombathelyiek elleni eredmények alapján, mekkora utat jártunk be. Ahogy megérkeztünk a rájátszásba, telt az idő, összeálltunk, nagyon jól sültek el a változtatások a keretben, Somogyi Ádám óriási pluszt adott, felkészült csapat benyomását keltettük a Falco ellen.

– Jó volt nézni, hogy Lukács Norberttel és Somogyival együtt vezérszerepet vállalnak a fináléban. Segített ebben az, hogy a pályán kívül is jó barátok és megvan a harmónia?

– Biztos, hogy hatással van a pályán történtekre is, hogy mi hárman az öltözőben és azon kívül is jóban vagyunk, de az egész csapatban nagyon jó az össz­hang, ami a meccseinken is megmutatkozott. Védekezésben senkit sem egy az egy ellen védtünk, ha az ellenfél valamilyen előnyt szerzett, mindig jött a segítség a hátsó vonalból. Igazi csapatként működtünk, ami a pályán kívüli jó barátságnak is köszönhető.

– Amellett, hogy uralták a finálét és megérdemelten nyerték meg, talán egy faktorral senki sem számolt: hogy Perl Zoltánnak, a Falco klasszisának ennyire nem megy majd a játék. Ezt írhatjuk a jó védekezésük számlájára, vagy másról lehet szó?

– Nyilván mi is megtettünk mindent, daráltunk, tényleg segítettük azokat a védőket, akik a Falco kulcsjátékosait fogták, mint például Zozót. Neki sem voltak jó napjai, ezt mutatja, hogy tavaly három emberrel a nyakában is bedobta a ziccert, a középtávolit vagy a triplát. Ezúttal más arcát mutatta, ez minket is dicsér, ugyanakkor minden játékos életében adódnak nehézségek.

– Felröppentek olyan pletykák az elmúlt hetekben, hogy távozhat Szolnokról. Ezzel kapcsolatban mi az aktuális helyzet?

– Van erre opció, valószínűleg felbontjuk a mostani szerződésemet, de azzal kapcsolatban, hogy Szolnokon folytatom-e a pályafutásomat, vagy máshol, egyelőre nincsen előrehaladás. Néhány hét múlva tisztábban fogok látni én is és a klub is.

– Gasper Okorn szövetségi kapitány kereste önt, számításba veszi a nyáron a válogatottnál?

– Már nagyjából két hónapja kiderült a válogatott programja, én is benne vagyok a csoportban, telefonon beszéltünk Gasper Okornnal, az edzőtáborban számít rám, majd kiderül, bekerülök-e a szűkebb keretbe is. Mindig nagyon megtisztelő és örömteli Magyarországot képviselni, örülök, hogy gondolt rám a szövetségi kapitány.