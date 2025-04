Kiélezett csatát hozhat a női kosárlabda-bajnokság fináléja

Jelena Brooks, a Sopron erőcsatára: – Az öt meccs is benne van ebben a párharcban, mindkét csapat nagyon erős hazai pályán, az dönthet, ki tud jobban játszani idegenben. Mi is érezzük, hogy az idény végén járunk, mindenki fáradt, a DVTK Euroligát és Európa-kupát is játszott, mi Európa-kupát és hárommeccses elődöntőt a Győrrel, de ez a legfontosabb időszak, most kell kihozni magunkból, ami még bennünk van. Nem számítottam arra, hogy megnyerjük az alapszakaszt, de ahogy kezdtük az évadot, ahogy edzünk és dolgozunk együtt, csapatként, bíztam benne, hogy szép tetteket vihetünk véghez. Mindannyian szeretünk itt lenni, akarjuk a sikert és közösen küzdünk érte, fájdalomcsillapítóval, ezzel-azzal kibírjuk ezt a maradék kétszáz percet, ami még hátra lehet. Nem elég öt-hat játékos, tizenkettőre van szükség, hogy a lehető legnagyobb energiával játszhassunk.