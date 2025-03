Száz pont felett a döntőben – a Falco nyerte meg a kosár Magyar Kupát

VERETES MAGYAR KUPAMÚLTTAL NEM RENDELKEZETT a vasárnapi döntőt megelőzően a Körmend és a Falco, csupán egyszer csapott össze a két Vas vármegyei vetélytárs a sorozat fináléjában: 1998 március 29-én Körmenden a hazaiak 81–69-re győztek, és kilenc éven belül hatodik aranyérmüket nyerték, tehát egyértelműen kimondható, akkoriban kupaspecialistának számítottak. Az akkor először döntőben járó Falcóról ugyanezt nem lehetett elmondani, sőt a sárga-feketék a körmendi vereség után következő mind az öt aranycsatát elvesztették (legutóbb 2019-ben), mielőtt megtörték az átkot, és 2021-ben a fővárosi Ludovika Arénában (a koronavírus-járvány miatt nézők nélkül) legyőzték a Debrecent.

Az elődöntőt könnyedén nyerő szombathelyiek nem különösebben érezték meg, hogy Váradi Benedek és Matthew Tiby sem játszott – ez is ékesen bizonyítja, milyen pokoli erős a keretük –, persze ebben Perl Zoltán volt a leginkább ludas, aki egymaga 35 pontot pakolt be a paksiak gyűrűjébe. A hétszeres MK-győztes Körmend – amely harmadik az örökranglistán a Honvéd (17) és a Szolnok (10) mögött – szintén jól játszott a DEAC elleni elődöntőben, s a finálé első húsz percében is.

Vasárnap varázslatos volt a hangulat, a lelátón egymással szemben helyet foglaló táborok már fél órával a feldobás előtt kiengedték a hangjukat, kezdésre fantasztikus légkör uralkodott a Kaposvár Arénában, ahol a kupadöntő favoritja egyértelműen a harmadik elsőségére hajtó Falco volt. A februárt sérülés miatt kihagyó Tiby kicsit szomorkásan üldögélt a lelátón; a Falco amerikai erőcsatára, aki az elődöntőben sem játszott, a Nemzeti Sportnak elmondta: egészséges, de Milos Konakov vezetőedzőnek más elképzelései voltak, ezért nem lép pályára Kaposváron. Tibyvel ellentétben az elődöntőt betegség miatt elmulasztó Váradi ott volt a szombathelyi keretben (de végül nem került parkettre).