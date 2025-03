Hosszabbítás a kosaras bronzcsatában, az Atomerőmű lett a harmadik

FÉRFI KOSÁRLABDA MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ (KAPOSVÁR)

A 3. HELYÉRT

ATOMERŐMŰ SE–DEAC 89–87 (23–30, 20–12, 15–19, 18–15, 13–11) – hosszabbításban

Kaposvár, 1000 néző. V: Nagy V., Makrai, Nyilas

PAKS: CHANDLER 27/12, Dukes 6, Lockett 6, EILINGSFELD 24/3, Lake 2. Csere: Halmai 2, Révész Á. 4, Dorogi, BENKE 18/9. Edző: Kosztasz Flevarakisz

DEAC: Anderson 13/3, MÓCSÁN 18/15, DRENOVAC 23/9, Williamson 8/3, OSZTOJICS 19. Csere: Kovács II Ákos 6, Pongó Máté, Hőgye. Edző: Andjelko Mandics

Az eredmény alakulása. 2. perc: 5–6. 4. p.: 10–8. 8. p.: 18–22. 13. p.: 25–35. 15. p.: 32–35. 21. p.: 45–42. 25. p.: 52–48. 29. p.: 55–61. 35. p.: 73–65. 37. p.: 73–69. 40. p.: 76–76. 43. p.: 80–85. 44. p.: 85–85

Kipontozódott: Osztojics (45. p.)

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Flevarakisz: – Idénybeli teljesítményünkkel nagy elvárásokat teremtettünk magunkkal szemben, csak a bajnokság legjobb csapatától kaptunk ki eddig ebben az évadban, szomorúak voltunk a szombati vereség miatt, de ezen túl kellett magunkat tennünk. Jól játszottunk, megvolt az esélyünk arra, hogy a rendes játékidőben megnyerjük a bronzmeccset, de nagyon sokat hibáztunk, magasposzton faultproblémákkal küzdöttünk. A negyedik negyedben a felállásunk jól működött négy magyar játékossal, de Halmai és Lockett is megsérült, nem tudtak visszatérni. Hittünk magunkban és ez pozitív, de továbbra is csalódottak vagyunk, hogy az elődöntőben nem tudtunk nyerni.

Andjelko Mandics: – Elismerésem a Paksnak, de a saját játékosaimnak is, harcoltak végig. Jó esélyünk volt a hosszabbításban, hogy megnyerjük a mérkőzést, miután kiküzdöttük a ráadást, vezettünk öt ponttal is, de néhány hiba miatt végül nem sikerült. Kicsit csalódott vagyok, viszont ez a második meccs sokkal jobb volt az elsőnél, igaz, az eredmény szempontjából ebből nem lett hasznunk. Tovább kell dolgoznunk, van még hátra öt forduló a bajnoki alapszakaszból, tudunk még ennél jobban játszani és muszáj is.

Eilingsfeld János 24 ponttal és 11 lepattanóval járult hozzá a kék mezes paksiak győzelméhez (Fotó: Árvai Károly)



DÖNTŐ

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Egis Körmend 101–76