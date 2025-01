A DVTK és a Szekszárd is simán nyert a női kosárlabda NB I-ben

Völgyi Péter együttese az első félidőben visszafogottan játszott, 20 perc után csak öt ponttal vezetett, a harmadik negyedben azonban állva hagyta a soproni együttest.

A Szekszárd szintén a második félidőben döntötte el a maga javára a Dávid Kornél Akadémia otthonában játszott meccset, melyet végül 13 ponttal tudott megnyerni.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

15. forduló

Darazsak Sportakadémia–DVTK HUNTHERM 51–72 (12–20, 15–12, 8–26, 16–14)

Sopron, 100 néző. V: Földesi, Téczely, Nagy B.

DARAZSAK: BAGÓ-KOVÁCS G. 18/12, Völgyi 2, Toman R. 3/3, Marics 7, Jevtovics 9. Csere: CSAPLÁR-NAGY 8, Horváth B., Gergő 2, Szikszai, Sinka-Pálinkás 2. Edző: Szrdjan Radulovics

DIÓSGYŐR: Aho T. 4, CHARLES 14/6, Miklós 6, Jovanovics 2, TADIC 11/3. Csere: Gulbe 6, Kányási 8, Lelik 6, FÁRBÁS 9, TENYÉR 6, Poczkodi, Tózer Nemes. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–9. 8. p.: 7–16. 13. p.: 18–20. 15. p.: 22–22. 18. p.: 22–30. 22. p.: 28–41. 25. p.: 33–45. 28. p.: 33–51. 32. p.: 35–62. 35. p.: 38–66. 38. p.: 44–70. Kipontozódott: Marics (34. p.)

MESTERMÉRLEG

Szrdjan Radulovics: – Nagyon nehéz meccs volt igen erős csapat ellen, amely fizikailag és mentálisan is más szintet képvisel. Elégedett vagyok, magasan jegyzett együttes ellen mutattuk a fejlődés jeleit. Lépésről lépésre haladunk.

Völgyi Péter: – Ellenfelünk különösen a második negyedben kosárlabdázott nagyon szépen, kihasználta, hogy dekoncentráltak voltunk, és hiányzott az agresszivitás. Tudtam, hogy ez ilyen mérkőzés lesz. Amiért jöttünk, azt elértük.

Dávid Kornél KA–Tarr KSC Szekszárd 77–90 (20–21, 22–18, 19–25, 16–26)

Székesfehérvár, 250 néző. V: Varga-Záray, Kovács N., Gruber.

DKKA: Marisa 13/3, VARGA S. 11/3, Takács D. 6, LAUFER 13/3, HEGEDŰS J. 20/9. Csere: Szűcs L., Drávecz 4, DÁVID M. 10/6. Edző: Szentpáli Gergő

SZEKSZÁRD: BEJEDI 17/9, Bernáth 10/6, HOLCZ 13/9, WESTBELD 23/9, HIGGINS 14. Csere: Szücs G. 2, Mányoky 7/3, Johnson 4. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása.3. perc: 6–4. 5. p.: 8–9. 8. p.: 14–13. 12. p.: 22–26. 15. p.: 26–32. 18. p.: 33–32. 22. p.: 44–42. 25. p.: 51–51. 28. p.: 56–56. 32. p.: 63–66. 35. p.: 68–73. 38. p.: 72–80. Kipontozódott: Varga S. (40. p.)

MESTERMÉRLEG:

Szentpáli Gergő: – Nagyon jó és értékes mérkőzés tudtunk játszani, bennem most remek érzések vannak. A héten sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak az alapok, és örömteli, hogy viszontláttam ezeket, jó energiát éreztem a játékosokban. Csapatként próbáltunk védekezni, elértünk kosarakat gyors indításokból. Ezen az úton kell mennünk tovább!

Magyar Bianka: – Nehézségekkel küzdöttünk egész héten, hét-nyolc fővel tudtunk csak edzeni, de nagyon büszke vagyok a csapatra, hiszen a célokat, amelyeket kitűztünk, próbáltuk teljesíteni. Huszonnégy gólpasszunk volt, valamint a belső és a külső dobásokat egyensúlyban tartottuk.

BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós–Serco Uni Győr 40–116 (15–23, 15–28, 4–32, 6–33)

Szigetszentmiklós, 250 néző. V: Nyilas, Jakab, Szilágyi.

SZIGETSZENTMIKLÓS: Rozmán, VÁRI 11/3, Zsámár P. 4/3, Vincze N. 10/6, Juhász A. 8. Csere: Kovács K. 2, Csoma 1, Szeitl 4, Zsámár L. Kiss L. Edző: Armaghani Ármin

GYŐR: BACH 20/6, Dombai 2, Mészáros Á. 5/3, GOREE 14/3, TELENGA 15. Csere: RUFF-NAGY D. 10/6, WENTZEL 16/6, Garbin 10/6, Ács 1, ANGYAL B. 23/15. Edző: Cziczás László

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–5. 8. p.: 14–15. 14. p.: 21–37. 18. p.: 29–44. 23. p.: 32–58. 27. p.: 34–71. 32. p.: 34–87. 37. p.: 38–100. Kipontozódott: Zsámár P. (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Armaghani Ármin: – Az első félidei teljesítményért jár a dicséret a lányoknak. Annak tükrében főleg, hogy egyik légiósunk sem tudott játszani, illetve az egyetlen irányítónkat is elveszítettük az első félidőben. Nehéz értékelni ezt a mérkőzést, elég nagy lett a különbség. Az első félidőben sok faultot harcoltunk ki, sok büntetőt dobhattunk, bár elég rossz százalékkal. A második félidőben egyszerűen nem tudtunk eljutni helyzetig.

Cziczás László: – Nem vagyok maradéktalanul elégedett. Az a minimum, hogy komolyan vesszük a mérkőzést. Az ellenfél sok sebből vérzett, úgyhogy több ellenállást nem tudott kifejteni. Nekünk sokkal nagyobb céljaink vannak minden fronton. Ezt a meccset arra használtuk fel, hogy elfáradjanak a játékosaim, és hogy ne sérüljenek meg.

E.ON ELTE BEAC–NKA Universitas Pécs 45–96 (8–24, 14–23, 17–22, 6–27)

Gabányi László sportcsarnok, 100 néző. V: Fodor A., Rácz Zs., Jankovics.

BEAC: M. MOORE 22, Drahos 5/3, Bajzáth 2, Ozola 1, Jones 7/3. Csere: Dobó 5, Szauter 3/3, Vég-Dudás, Koch. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

PÉCS: Rátkai 9/3, HELD 12/6, ZSEBE-WENINGER 6, Török Á. 7/3, Reisingerová 8/3. Csere: TÓTH O. 17/3, SZMAILBEGOVICS 14/6, Josepovits 5, KISS A. 12/3, Olawuyi 4, Hőgye P. 2. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–7. 8. p.: 5–17. 13. p.: 8–30. 17. p.: 14–36. 22. p.: 24–49. 28. p.: 34–64. 33. p.: 41–73. 37. p.: 43–90

MESTERMÉRLEG

Mészárosné Kovács Andrea: – Három hét után játszottunk egy erős ellenfél ellen. Készültünk a fizikalitásra, amit meg is kaptunk, és tudtuk, hogy a jelenlegi helyzetünkben nehézségekbe fogunk ütközni. Örülök a néhány jó egyéni teljesítménynek, Shay Moore például azt nyújtotta, amit várunk tőle, de ezekből jóval többre lesz szükségünk. Fókuszálnunk kell arra, hogy ne haljunk a saját fájdalmunkba a meccs közben.

Djokics Zseljko: – Annak örülök különösen, hogy csapatként tudtunk játszani ezen a találkozón, és bárki lépett a pályára, hozzá bírt tenni a játékhoz. Ez azt mutatja, hogy már van egy működő rendszerünk. Az első pillanattól kezdve nagy tempót voltunk képesek diktálni, és magabiztos győzelmet aratni, miközben mindenki húsz perc körüli időt tölthetett a parketten és kulcsjátékosokat tudtunk így tehermentesíteni.

TFSE-MTK–Vasas Akadémia 84–65 (23–14, 23–15, 22–18, 16–18)

Dr. Koltai Jenő Sportközpont, 200 néző. V: Csabai-Kaskötő, Kapusi, Nepp.

TFSE: DÚL P. 5/3, Pusztai P. 4, GYÖNGYÖSI 17/15, Manis 13, PRECHTEL 11/3. Csere: Szabó F. 6, TÓTH F. 15/9, DÚL T. 13/6. Edző: Hegedűs Péter

VASAS: D. DAVIS 22/6, Gelei 4, Szerencsés 6, Jáhni 4, Molnár-Budácsik 5/3. Csere: Boros B. 3/3, Kádár O. 5, BORICSICS 12, Madár E. 2, Madár K. 2, Salamon Zs. Edző: Nenad Markovics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–4. 8. p.: 16–11. 13. p.: 31–18. 17. p.: 39–25. 23. p.: 55–38. 28. p.: 66–42. 33. p.: 71–52. 36. p.: 73–61. 38. p.: 78–65. Kipontozódott: Prechtel (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Hegedűs Péter: – A múlt heti Magyar Kupa-találkozóhoz képest más volt a játékvezetés felfogása és a csapatok is inkább a támadásra helyezték a hangsúlyt. Jól és eredményesen játszottunk, jól járt a labda és a védekezésünk is nagyjából rendben volt. A negyedik negyedben volt egy négy-öt perces periódus, amikor döcögött a gépezet, eladott labdáink voltak, amiből a Vasas vissza tudott kapaszkodni.

Nenad Markovics: – Hagytuk az ellenfelet ellépni, hiába adódott előttünk több lehetőség. A TF viszont rendkívül hatékony volt, ezzel bárkit legyőzött volna, ahogy megverte a Sopront és a Győrt is. Hadd szögezzem le, hogy nagyon jó csapattól kaptunk ki, amelyet egyszer már sikerült legyőzni ebben az idényben, ám hiába játszottunk jobban a második félidőben, az elsőben elszalasztottuk az esélyünket.