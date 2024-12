Férfi kosár NB I: kiütötte a Paks a Szegedet; továbbra is hibátlan a Falco

A VÁLOGATOTT SZÜNET sem törte meg az Atomerőmű SE lendületét, Kosztasz Flevarakisz legénysége továbbra is nagyon együtt van, a Kecskemét után az SZTE-Szedeákon is átrohant. Az impresszív 109 pontból 35 fűződött Benke Szilárd nevéhez, a kiváló bedobó ezen kívül kilenc assziszttal és hat lepattanóval is hozzájárult a sima diadalhoz.

A listavezető, címvédő, sőt, 2019 óta minden befejezett évadot megnyerő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely most sem került bajba, biztosan nyerte meg otthon a Zalakerámia ZTE KK elleni nyugati rangadót, de ezt az elmúlt másfél évtizedben megszokhatták a sárga-feketék drukkerei. A hibátlan vasiak szerdán létfontosságú Bajnokok Ligája-mérkőzést játszanak otthon a lengyel Slask Wroclawval.

Sokáig úgy tűnt, képes lehet a meglepetésre a bajnokságot öt győzelemmel kezdő, ám utána ugyanennyi vereséget számláló NKA Universitas Pécs, azonban az eddig mindössze Pakson alulmaradó NHSZ-Szolnoki Olajbányász hamar ledolgozta félidei tízpontos hátrányát, már a 25. percben vezetett, aztán nem is engedte ki a kezéből az előnyt.

Ki lehet emelni még az Egis Körmendet, amely a kezdeti nehézségek után magára talált, szombat este Oroszlányban aratott 26 pontos győzelmet, sorozatban harmadszor nyert, így az ötödik helyet foglalja el a táblázaton.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Zalakerámia ZTE KK 78–62 (23–19, 23–12, 20–12, 12–19)

Szombathely, 2985 néző. V: Földházi, Makrai, Lengyel.

FALCO: Váradi 11/6, Pongó Marcell 5/3, Clark 9, TIBY 15/6, Popovics 8. Csere: Bognár 2, PERL 20, Keller Á. 2, Diggs 6/6, Verasztó, Sövegjártó, Kovács B. Edző: Milos Konakov

ZTE: Takács Ma. 11/3, Keller I. 4, Bigelow 7, GARRETT 15, Tóth Á. 2. Csere: Sitku M. 5/3, Csátaljay 2, Csizmadia, Jones 6/3, McGowens 6/3, Takács Mi. 4. Edző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása. 2. perc: 6–0. 4. p.: 8–8. 5. p.: 10–12. 8. p.: 21–15. 12. p.: 26–21. 14. p.: 28–23. 17. p.: 40–29. 19. p.: 43–29. 22. p.: 48–34. 26. p.: 55–37. 28. p.: 62–41. 33. p.: 69–49. 35. p.: 74–50. 37. p.: 76–56. 39. p.: 78–60

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Személyes okok miatt az elmúlt két és fél napban nem tudtam itt lenni, ezért szeretném megköszönni a játékosoknak, a stábtagoknak, hogy ilyen remekül fel tudtak készülni a ZTE ellen. Bár az első negyedben kicsit lassabban járt a labda, de aztán már nem volt gond. Mindennél többet elmond, hogy az NB I legjobban támadó csapatát 62 ponton tartottuk.

Matthias Zollner: – Évről évre nehezebb a szombathelyiek ellen pályára lépni. A többi magyar csapathoz képest fizikailag sokkal erősebbek és a játékuk is a nemzetközi szintet idézi. Nekünk voltak hiányzóink, jött új játékos is, idő kell, mire összeállunk. Köszönjük szurkolóink támogatását, nagyon jó volt ilyen hangulatban kosarazni.

MVM-OSE Lions–Egis Körmend 77–103 (26–23, 11–30, 28–29, 12–21)

Oroszlány, 1162 néző. V: Goda, Rácz, Jakab.

OROSZLÁNY: Ruják A. 6/6, Illés 3/3, WILSON 25/18, Kenics 7, DICKERSON 27. Csere: Hill 3/3, Csuti, Balsay 3, Takács Zs. 3/3, Árva-File, Werner. Edző: Váradi Kornél

KÖRMEND: WILLIAMS 26/9, KOUNTZ 23/3, Kiss B. 7/3, Durázi 9, PIPIRAS 14/12. Csere: Boskovics 2, FERENCZ 17/15, Kiss M. 1, Gáspár 4, Schmera, Geröly, Bartik. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–4. 7. p.: 17–10. 8. p.: 18–18. 11. p.: 28–23. 14. p.: 29–31. 17. p.: 34–36. 19. p.: 34–48. 23. p.: 44–64. 25. p.: 51–64. 30. p.: 62–80. 33. p.: 67–90. 36. p.: 69–96

MESTERMÉRLEG

Váradi Kornél: – A Körmend megmutatta, hogyan kell profi módon lemenedzselni egy mérkőzést, az ő akarata érvényesült. Tudtuk, hogy erőssége a gyors játék, ennek ellenére a tempójában próbáltunk kosárlabdázni. A vendégek csapatként játszottak, mi viszont az egyéni megoldásokat erőltettük, pedig többször is bebizonyosodott már, hogy csapatként vagyunk igazán jó teljesítményre képesek. Remélem, hogy ez a pofon megerősít minket.

Forray Gábor: – Köszönöm a fantasztikus szurkolótáborunk támogatását és a játékosaim megfelelő hozzáállását. Utóbbi az első negyedben még nem volt az igazi, a másodikban azonban roppant nagy koncentrációval játszottunk, és el is döntöttük a mérkőzést. A továbbiakban is kontroll alatt tartottuk a meccset és igazi center nélkül is megtartottuk az előnyünket, miközben jól reagáltunk az Oroszlány változtatásaira. Jobbak voltunk, jó vizsgamunka volt ez nekünk.

Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák 109–76 (30–13, 27–19, 32–21, 20–23)

NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 75–82 (21–20, 26–17, 11–27, 17–18)

Sopron KC–PVSK-VEOLIA 75–82 (21–20, 26–17, 11–27, 17–18)

Jegyzőkönyv később!