Beárnyékolta az évet a férfiválogatott teljesítménye

Az év játékosa: Perl Zoltán (Falco) Továbbra is azon tanakodik és értetlenkedik fél Európa (no és persze a magyar sajtó), miért nem próbálja ki magát újra külföldön, egy a magyarnál erősebb bajnokságban és nívósabb kupasorozatban (ULEB Európa-kupa, Euroliga) induló együttesben Perl Zoltán. A Falco immár érett klasszisa az NB I-ben és a Bajnokok Ligájában is gyakran megállíthatatlan, egyértelmű vezér, s folyamatosan kiemelkedően játszik. A honi szövetség és lapunk is úgy döntött, a 29 éves játékos az esztendő legjobbja, s nem csak szerintünk vitathatatlanul.