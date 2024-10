Rangadót játszik a Falco Vilniusban

„Mindenki szombathelyi!” – zúgott a jól ismert rigmus a keddi Bécs–Vilnius járaton közvetlenül a landolás után, és sokan furcsán néztek az utasok közül, mi történhetett itt. Manapság már az is megrökönyödést vált ki, ha az utasok megtapsolják a földet érés után a pilótát, ezúttal pedig magyar szurkolók harsogták tele a gépet. A repülőn ott voltak természetesen a Falco játékosai is, akiket csak ezen a járaton mintegy harminc drukker kísért el, ennek köszönhetően lett a megszokottnál is jobb a hangulat a levegőben töltött idő alatt.

Az örömre egyébként minden szombathelyinek megvan az oka, mert a sárga-feketék még nem kaptak ki ebben az idényben. Az, hogy a honi mezőnyben nem szenvedtek vereséget, nem akkora meglepetés, miközben a Bajnokok Ligája csoportkörét két győzelemmel kezdték – idegenben a lengyel Wroclawot, otthon az olasz Reggianát verték meg –, és rangadót vívnak szerdán is, mégpedig a Rytas Vilnius otthonában.

Akad a Falco keretében, akinek az átlagosnál is többet jelent ez az összecsapás: Váradi Benedek a 2022–2023-as évadban litván bajnoki ezüstérmet nyert a Rytasszal, csak jó emlékeket őriz a fővárosról és patinás klubjáról.

„Három litván játékos és a szakmai stáb maradt meg abból a csapatból, és persze a személyzet az irodákból, a csarnokból – mondta a szombathelyiek saját nevelésű hátvédje. – Örülök, hogy visszatérhetek, először kerülök olyan helyzetbe, hogy egy volt csapatom ellen kell játszanom. Nyilván a Rytas az esélyese a szerdai párharcnak, de ha jól játszunk, lesz sanszunk a győzelemre is. A Vilniusban kiváló játékosok szerepelnek, akik gyors játékra törekszenek, nagy tempót diktálnak, de fel kell vennünk velük a versenyt. Nagyon kell figyelni, hogy ne jussanak támadólepattanókhoz. Szeretnénk továbbjutni a csoportból, mert az lenne az igazi szintlépés, ha a BL legjobb tizenhat csapata közé beverekednénk magunkat.”

Ehhez óriási lépés lenne a vilniusi győzelem, amely tényleg a bravúr kategóriájába tartozna, hiszen a Rytas keretében litván válogatott játékosok mellett három kitűnő pedigréjű amerikai légiós is található.

„Az a csapat, amely képes egy Euroliga-együttest legyőzni, csakis nagyon erős lehet – utalt Milos Konakov, a szombathelyiek mestere arra, hogy a Rytas három hete hazai pályán legnagyobb hazai riválisát, a Zalgiris Kaunast is legyőzte a bajnokságban. – Szerdai ellenfelünk legnagyobb erőssége, hogy tényleg csapatként játszik, ráadásul nagy intenzitással, a kérdés az, hogy ehhez mennyire tudunk felnőni és képesek leszünk-e negyven percig tartani a lépést vele. Szeretnénk meglepetést szerezni.”

Ha ez sikerülne, a Falco három győzelmével egyértelműen a csoportelsőség felé kacsingathatna, amely biztos helyet ér a legjobb tizenhat között, míg a kvartettek második és harmadik helyezettjei play-int játszanak a továbbjutásért januárban.

„Mint Miami…” – mondta nevetve, ironikusan Marvin Clark, amikor kedd kora délután kilépett a repülőgépből, de nem a vakító napsütés, hanem szürke, ködös táj és nyirkos, hűvös időjárás fogadta. Ez legyen a legnagyobb baja a szombathelyi csapatnak, amely este már a mérkőzés helyszínén edzett, mert egyébként a fogadó klub a lehető legjobb körülményeket biztosítja, a szálloda Vilnius óvárosának kellős közepén van, az ebéd és a vacsora is ízletes és bőséges volt, így mondhatjuk, hogy a Falco ideális felkészülés és előzmények után vághat neki a csoportkör talán legnehezebb feladatának, a Rytas elleni vendég­játéknak.

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

F-CSOPORT

18.30: Vilnius (litván)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely