Meleg Gergő és a Pécs felülmúlná az előző évadot

Egyre inkább úgy tűnik, nem puszta véletlen, kiugró eredmény volt, amit az NKA Universitas Pécs a legutóbbi élvonalbeli idényben produkált. Az újoncgárda bejutott a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé, a bajnokságban hatodik lett, tehát remekül nyitott, és nem is ült a babérjain – az aktuális évad első három fellépésén egyaránt győztesen hagyta el a parkettet. A középmezőnybe tartozó együttesek után a következő ellenfél otthon az előző kiírás bronzérmese, az Alba Fehérvár lesz.

„Mindenképpen bíztunk a jó kezdésben, azért is sikerült így rajtolni, mert ezúttal nem volt bennünk az érzés, hogy újoncok vagyunk és csak benn akarunk maradni – mondta a Nemzeti Sportnak Meleg Gergő, a pécsiek erőcsatára. – Úgy álltunk neki az idénynek, hogy megismételnénk az előző évadot, vagy akár még jobbat is nyújtanánk. Nehéz mérkőzés vár ránk szombaton, látjuk, nagyon jó az Alba, a nemzetközi porondon is jó meccseket játszott. Pakson viszont kikapott, nem is dobott jól, pedig a Körmend ellen megmutatta, akár húsz triplára is képes. Bízunk benne, hogy idegenben sem fognak ki jó napot a fehérváriak. Alapvetően remekül dobnak, hazai pályán azonban úgy kell nekivágnunk a találkozónak, hogy nyerni szeretnénk.”

Meleg az előző évadban őt kínzó deréksérülés óta odafigyel az apróságokra is, amit korábban elhanyagolt. Sztefan Pajics erőnléti edzővel március óta sokat foglalkoztak a talpával, a csípőjével, próbálták erősíteni a kisebb izmokat és nagyobb mozgástartományokban dolgozni, s úgy érzi, most rendben is van a teste, igyekszik fenntartani a formáját. A legutóbbi két bajnokin a Sopron és a Honvéd ellen 15, illetve 22 pontot szerzett, ami kimagasló, de beszélgetőpartnerünk úgy véli, lesznek majd olyan találkozók, amelyeken nem ponterős játékra, hanem például jó védekezésre lesz szüksége a csapatnak tőle, és minden téren szeretne maximálisat nyújtani. Az sem hátrány a pécsieknél, hogy a sikeres keretet nagyrészt együtt tartották.

„Nagyon fontos az állandóság – szögezte le Meleg Gergő. – A csapatok jelentős része január-február körül érzi úgy, hogy teljesen összeszokott és elérte a legjobb formáját, ezt mi így meg tudjuk előzni. Csak három játékost kell beépítenünk, velük sincs nehéz dolgunk, mert sikerült nagyon jó srácokat igazolni, akik könnyen beilleszkedtek. Minden idényből igyekszünk kihozni a legtöbbet, és ahogy el is mondtam, reménykedem abban, hogy nem az idei eredményünk a csúcs, azt túl is szárnyalhatjuk.”

Meleg peches volt, bár szóba került a neve a felnőttválogatottnál, a legutóbbi két összetartás egyikén sem tudott részt venni a sérülése miatt, noha nagyon szerette volna jobban megismerni a nemzeti csapat tagjait, edzőit. Reméli, hogy Gasper Okorn szövetségi kapitány ismét behívja őt a keretbe, és ha egészséges lesz, mindenképpen ott a helye. Arról is megkérdeztük Meleg Gergőt, mi a véleménye arról, hogy két pécsi klub is tagja a férfiélvonalnak, hiszen tavasszal feljutott a PVSK-Veolia.

„Rosszat szerintem semmiképp sem tesz a városnak, a jövő héten pénteken össze is csapunk a PVSK-val. Érezni lehet, hogy minden pécsi egy fokkal jobban várja ezt a mérkőzést a többinél, valószínűleg sok szurkoló kijön a meccsre, amely sportszerű keretek között zajlik. Összességében nem látom ennek a hátrányát, pozitív, hogy Pécs két csapatot is ad a férfi NB I-be” – zárta gondolatait a 24 éves magasember.

Kass Balázs, az Alba irányítója csapata honlapjának: „Nem tudtuk olyan jól feltérképezni a szerdán legyőzött bolgár csapatot, mint bármelyik magyart, úgyhogy nem tudtuk, mire számítsunk, de koncentráltabban kezdtünk az ellenfélnél és kihasználtuk az elején elkövetett sok hibáját. A negyedik negyedben láthattuk, van azért keresnivalója, biztos vagyok benne, hogy idegenben más meccset játszunk, ám a sima győzelem önbizalmat adott az egész csapatnak. A Pécs újoncként benn maradt az élvonalban, a kerete nem sokat változott, tartott meg légióst is, és van olyan külföldi játékosa, aki korábban több évet játszott Magyarországon. Már nem csak ismerkednek a bajnoksággal a pécsiek, erős csapatról van szó fizikailag is, kemény a hazai pályája. Ha ugyanolyan nagy összpontosítással játszunk, mint az előző meccsen, megnyerjük a szombati találkozót.” VÉLEMÉNY

AZ ÁLLÁS M Gy V L–K Relatív P 1. Szombathely 3 3 – 283–206 1.000 6 2. Paks 3 3 – 286–226 1.000 6 3. Szolnok 3 3 – 236–211 1.000 6 4. NKA Pécs 3 3 – 246–222 1.000 6 5. Zalaegerszeg 3 2 1 289–238 0.833 5 6. Fehérvár 2 1 1 199–178 0.750 3 7. Debrecen 2 1 1 163–146 0.750 3 8. Oroszlány 3 1 2 227–237 0.667 4 9. Körmend 3 1 2 258–289 0.667 4 10. Sopron 3 1 2 235–268 0.667 4 11. Szeged 3 1 2 215–256 0.667 4 12. Kecskemét 3 – 3 206–247 0.500 3 13. Honvéd 3 – 3 205–259 0.500 3 14. Pécsi VSK 3 – 3 223–288 0.500 3