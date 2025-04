Győrben is nyert a Pécs, bronzérmes a női kosárlabda NB I-ben

A bronzcsata második összecsapásán az első három-négy perc után nagyon jól működött a Pécs támadójátéka, így a vendégek 28 pontot dobtak az első negyedben, miközben a Győr csak 15-öt. A hazaiak a folytatásban támadásban feljavultak, azonban ismét 28 pontot kaptak, így a nagyszünetre 17 pontos hátránnyal mehettek. A harmadik játékrészben sem tudott zárkózni a vendéglátó, sőt, 22 pontra is nőtt a különbség, de Kiss Virág két jó büntetőjével ez kicsit csökkent a negyed végén. A pécsiek 86–67-es vezetésüknél megtorpantak, s a győriek egy 14 pontos rohammal és Kiss Virág remeklésével lőtávon belülre kerültek két perccel a vége előtt. Jókor jött a vendégeknek Alexa Held triplája, míg Dombai Rékáé kimaradt, így a véghajrát már kézben tartotta a Pécs, amelyben győzelmével a 3. helyen végzett a bajnokságban (83–92).

Hiába dobott 29 pontot Kiss Virág (Fotó: MKOSZ)

A 7. helyért zajló párharcban a Vasas szűkös előnnyel rendelkezett, a Cegléd folyamatosan ott loholt a nyakában. Igyekezett a vendéglátó, Szirony Dorina hármasával fel is jött két pontra, amikor még három perc volt hátra. Az utolsó percben ott lett volna a lehetőség az egyenlítésre, ám három triplakísérlet is kimaradt, így a fővárosiak megnyerték a második mérkőzést és a párharcot is (57–60).

NŐI KOSÁRLABDA NB I

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

SERCO UNI GYŐR–NKA UNIVERSITAS PÉCS 83–92 (15–28, 24–28, 17–20, 27–16)

Győr, 150 néző. V: Cziffra, Jankovics, Gruber

GYŐR: DOMBAI 12/6, BACH 15, Garbin 12/12, Goree 5/3, KISS V. 29/3. Csere: Telenga 6, Ács 4. Edző: Cziczás László

PÉCS: Studer Á. 3/3, Held 14/6, TÖRÖK Á. 16/6, Olawuyi 9/3, Reisingerová. Csere: Josepovits 6, KISS A. 20/3, ROMEO 12/6, Zsebe-Weninger 2, Tóth O. 10/6. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–4. 6. p.: 9–13. 8. p.: 13–20. 12. p.: 19–35. 17. p.: 29–43. 24. p.: 47–60. 28. p.: 54–70. 32. p.: 58–81. 35. p.: 69–86. 39. p.: 83–87

Kipontozódott: Goree (40. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Pécs javára

MESTERMÉRLEG

Cziczás László: – A Pécs megérdemelte a bronzérmet, de le a kalappal a mieink előtt. Hetek óta alig tudtunk edzeni, mégis mérkőzésről mérkőzésre nagybetűs csapatként küzdöttünk.

Djokics Zseljko: – Az első félidőben szenzációsan játszott, ötvenhat pontot dobott a csapat. A nagyszünet után a Győr Kiss Virág vezérletével nyílttá tette a hajrát, de a lányok végül is hozzájárultak a szép húsvéti ünnephez.

Tudósított: Mohay Gábor

A 7. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

VBW CEKK Cegléd–Vasas Akadémia 57–60 (12–14, 23–23, 7–11, 15–12)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Vasas javára

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

Darazsak Sportakadémia–Dávid Kornél KA 77–83 (20–19, 17–15, 25–27, 15–22)

BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós–E.ON ELTE BEAC 65–72 (11–15, 19–13, 14–24, 21–20)

A 9–12. HELYÉRT

CSOPORT ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Székesfehérvár 26 9 17 1833–2135 0.673 35 2. BEAC 26 8 18 1735–1965 0.654 34 3. Szigetszentmiklós 26 5 21 1615–2159 0.596 31 4. Soproni Darazsak 26 – 26 1424–2279 0.500 26

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

DVTK Hun-Therm–Sopron Basket 78–47 (15–15, 12–13, 22–15, 29–4)