Szekszárdi összeomlás, a Brno jutott be a női kosárlabda Euroliga csoportkörébe

BRNO VÁROSÁNAK talán legismertebb szülötte, Milan Kundera írta: „minden esemény Isten kezében van, s mi semmit sem tudhatunk jövőbeli alakulásukról, amivel azt akarom mondani, hogy az életet mindenestül elfogadni annyit jelent, hogy elfogadjuk a kiszámíthatatlanságát.”

A Tarr KSC Szekszárd–BK Zabiny Brno női Euroliga selejtező visszavágójához (az első felvonást a 2006-ban El-győztes csapat egy ponttal, 67–66-ra megnyerte) nemcsak a cseh város miatt kapcsolható eme idézet, hanem azért is, ami a második felvonáson történt. Még fél óra volt hátra a kezdésig, amikor a brnói drukkerek megérkeztek a Városi Sportcsarnokba – nem lehetett nem észrevenni őket, mert rikító zöld és narancssárga mezben pompáztak a többnyire középkorú vagy idős szurkolók, akik dobokkal, kereplőkkel felszerelkezve vonultak be az öltözők oldala felőli palánk mögé, vagyis nem a vendégszektorba. Még Zaba, a béka, a klub hivatalos, emberméretű plüss kabalaállata is velük tartott Szekszárdra, s a bemutatásnál lelkesen pacsizott a játékosokkal. Két triplával kezdődött a találkozó, Petra Záplatová és az ausztrál Marina Whittle talált be távolról, majd pár perc múlva már regisztrálhattuk, hogy jobban rajtoltak a vendégek. Horváth Bernadett palánkos hármasa a támadóidő lejártakor nagyon kellett, de Magyar Bianka időkérése is, mert vezetett az ellenfél. Hatott az új edző mondanivalója, a 9. percben Horváth középtávolijával először vezetett a KSC – sőt a plusz egyet is bedobta a válogatott karmester. Egyre jobban működött a védekezés, megtalálta a dobóhelyzeteit is a tolnai együttes, s noha a 13. percben még döntetlen volt az állás, egy 5–0-s hazai futást követően már a csehek kértek időt. Nyolc ponttal meglépett a Szekszárd, Sara Bejedi ihletetten és ponterősen játszott, kisebb zavar keletkezett a vendégeknél. A finn hátvéd 18 pontnál járt a félidőben és 54 százalékos triplázást mutattak be a hazaiak, ami kiemelkedően jónak számít.