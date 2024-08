Krivacsevics Márkó többre vágyna a négy közé jutásnál

A bajnokcsapattól távozott a holt szezonban Krivacsevics Márkó, a 27 éves magasember. Két részletben három idényt húzott le a Falco-Vulcano Energia KC Szombathelynél, s most az Arconic-Alba Fehérvárnál próbál szerencsét. Az elmúlt hónapjai sűrűek voltak, kiutazott a barátnőjéhez (akivel Madeirán pihent), és szinte egész nyáron az Egyesült Államokban készült, tudott edzeni a régi egyetemén, a Duquesne-en, edzőmeccset is játszhatott, remek feltételek segítették. A korábbi U18-as és U20-as válogatott játékos jó szájízzel intett búcsút Vas megyének.

„Mindent köszönök a Falcónak, örülök, hogy megint megnyertük a bajnokságot – mondta Krivacsevics Márkó, aki éppen egy közönségtalálkozóra igyekezett, amelyen a szurkolókkal játszottak együtt. – Szombathely remek hely, mindenkivel jó viszonyt ápoltam, de ideje volt egy kis változásnak, remélem, ott folytatom, ahol legutóbb abbahagytam. Minél több lehetőséghez jutok, annál többet tudok tanulni és új tapasztalatokat szerezni. Nem vagyok már újonc, több az önbizalmam a pályán, ám ehhez az is kell, hogy ne csak öt vagy tíz percet tölthessek el a parketten, mert akkor kevés az idő bármit is megmutatni magamból. Ha adva van a lehetőség, én is jobban tudok játszani, bízom benne, hogy egyre jobban!”

Krivacsevics Márkót a Szolnok is csábította, erősen gondolkodott, hová szerződjön, végül azért is tette le a voksát Fehérvár mellett, mert így közelebb lehet a családja Budapesten élő részéhez. Amikor felkereste az NB I-et a Körmend ellen otthon kezdő Albát, tudta, ez a helyes választás, de nem múlott sokon, hogy most nem az Olajnál pattogtat.

„Már augusztus ötödikén elkezdtük a felkészülést, elég kemény munkát végzünk, sok az edzés, de így mindenképpen jó alapot teremtünk a következő idényre. Nincs olyan nap, hogy frissnek érezném a lábaimat, kíváncsi vagyok, milyen lesz majd, ha friss leszek. Mindenki nagyon jó arc, a stáb profi, mindent megad, amire szüksége van a csapatnak. Jó a hangulat, Szlovéniában edzőtáboroztunk, ahol sikerült még jobban megismerkednünk, összebarátkoznunk. Vojvoda Dávidtól sokat tanulhatok, remek kis társaság gyűlt össze, masszív a magyar magunk és a légiósállomány is. Van két fiatalabb amerikai játékosunk, egyikük újonc Európában, a másik másodéves, őket megkülönböztetett figyelemmel tanítgatjuk, hogy gyorsan hozzászokjanak a közeghez” – folytatta az erőcsatár.

Hozzátette, a spanyol mesternek, Alejandro Zubillagának kisujjában van a szakma, jól bánik a játékosokkal, sok aktivitást szervez a kosárlabdapályán kívül is, hogy összekovácsolja a gárdát, tudja fejleszteni, tanítani az állományt.

„Mindig is azt mondom, győzni akarunk – egyértelműsítette Krivacsevics Márkó. – Nem csak a négy közé jutást tűzném ki célul a bajnokságban, ami a minimális elvárás. A terv ugyanaz, mint eddig, gyors kosárlabdát játszani sok cserével, így biztosan én is megkapom a perceimet. A tempó miatt egyszerűen muszáj szélesebb rotációval dolgozni. Úgy gondolom, csapatként masszívak leszünk, ha az elmúlt években az Alba védjegyévé vált gyors játékot tudjuk játszani.”

Annak is örülhetett a fehérváriak nyári szerzeménye, hogy nővére, Tijana hazaköltözött, Sopronban játszik majd. A másik nővére, Jelena elég messze van, a Turks- és Caicos-szigeteken, de legalább Tijana kisfiával már többet tud játszani.

ALBA FEHÉRVÁR 2024–2025

Érkezett: Filipovity Márkó (Kometa Kaposvári KK), Jeriah Horne (amerikai; Zielona Góra, lengyel), Krivacsevics Márkó (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Németh Ákos (Zalakerámia ZTE KK), David Nichols (amerikai, Sopron KC), Andrew Smith (amerikai; Casa Brindisi, olasz), Tyler Thomas (amerikai; Hofstra Pride, amerikai)

Távozott: Balogh Máté (Budapesti Honvéd SE), Jordan Barnett (amerikai; Veolia Towers Hamburg, német), Siyani Chambers (amerikai; Blois, francia), James Dickey (amerikai; Pelita Jaya, indonéz), Góbi Marcell (?), Kiss Benedek (Egis Körmend), Osztoics Milán (?), Isaiah Philmore (német; CSM Constanta, román), Anthony Roberts (amerikai; Dinamo Bukarest, román), Takács Martin, Takács Milán (mindkettő Zalakerámia ZTE KK)

Edző: Alejandro Zubillaga (spanyol)