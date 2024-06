Női kosár: Török Ágnesnek új impulzusokra volt szüksége, ezért igazolt Pécsre

Török Ágnes 2014 márciusában még az utánpótláscsapat tagjaként Cegléden mutatkozott be a felnőtteknél az A-csoportban, és egy nyakatekert ziccerrel a pontszerzők közé is feliratkozott. Aztán ősszel, a 2014–2015-ös idényben már állandó tagja lett a keretnek, és 260 tétmérkőzésen (196 magyar bajnoki és 64 nemzetközi kupa) játszott Győrben. Összesen 1521 pontot szerzett, amivel vezeti a klub örökranglistáját. Három bajnoki ezüst- és két bronzérmet nyert, a Magyar Kupában kétszer is harmadik volt, két idényben játszhatott az Euroligában. Legutóbbi győri bajnoki évében 21 meccsen átlagban 18 percet játszott, 5.2 pontot és 2.4 lepattanót szerzett.