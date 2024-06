Mócsán Bálint: Minden adva van a legmagasabb szint eléréséhez a DEAC-ban

– Hogyan értékeli a bajnoki évadot? Az nyilván pozitív, hogy a kiélezett mezőnyben bejutottak a nyolcba ötödikként, de a negyeddöntőn nem sikerült átverekedniük magukat, és végül nyolcadikok lettek.

– Összességében azt gondolom, elfogadható idényt zártunk, de sokkal több is lehetett volna benne, hiszen egy pontra volt a négy közé jutás – mondta lapunknak Mócsán Bálint, a DEAC 26 éves bedobója. – A pályaelőny döntött a ZTE javára, az alapszakasz végén, amikor még jó esélyünk lett volna a top négyre, a saját hibáink miatt elvesztettünk néhány összecsapást. Mindenki hozta a meccset a saját otthonában, s ha csak egy ponttal is, de megnyerte az ötödik mérkőzést az Egerszeg, és megérdemelten jutott be az elődöntőbe. Sajnáltam, hogy így alakult, onnantól kívülről is látszott és belülről is érződött, hogy fizikailag és mentálisan sokat kivett belőlünk a negyeddöntős párharc, nem tudtuk rendbe tenni magunkat a helyosztókra.

– Bántja még az utolsó zalaegerszegi dobás? Nem nagyon választhatott más megoldást…

– Csak amiatt bánt, mert bejuttathattam volna a csapatot a négy közé. Régen, kis srác koromban ilyen szituációkról álmodtam, persze úgy, hogy bedobom a labdát a gyűrűbe. Egerszegen sajnos nem jött össze, de ez benne van a pakliban, remélem, sokszor átélhetek még hasonló lehetőséget. Inkább a meccs korábbi szakaszában nyújtott teljesítményemmel voltam elégedetlen, nem úgy jött ki a lépés, a dobások, ahogyan elterveztem. Fájó pont, de sokat tanultam belőle, a jövőben tapasztaltabban tudom kezelni a hasonló helyzeteket.

– Jövőre lejáró szerződését hosszabbították meg két évvel, ez nagy kölcsönös bizalomra utal. Min alapszik a jó kapcsolat a klubbal?

– Ez volt a második évadom a DEAC-cal, sérülésből tértem vissza, azóta egészségesen lejátszottam másfél idényt. Amellett, hogy beletettem a munkát, az időt, az energiát, nagyon nagy szerepe van ebben a klubvezetőségnek és a klubnál dolgozó szakembereknek, minden adva van ahhoz, hogy a legmagasabb szinten folytathassuk. Részemről sokat nyomott a latban, hogy évről évre jelentős céljai vannak a DEAC-nak, bízom benne, hogy sikerül megvalósítanunk őket. Megtisztelő, hogy a bizalom kölcsönös, ezért is voltunk nyitottak a hosszabbításra, azt gondolom, ez a jó döntés.

– Andjelko Mandics edző szintén marad a klubnál és további kulcsjátékosok is. Talán belelátva az erősítési tervekbe, lát esélyt az előrelépésre?

– Mindenképpen, sokat számít, hogyan sikerül a légióskiválasztás, hiszen a következő idényben csapatonként csak négy foglalkoztatható, így a magyar játékosok szerepe hatalmasat nő. Ahogy kinéz a csapatunk és ahogy építkezik a klub, a szakmai stáb, remélhetőleg tényleg jó keret alakul, a magyar mag nagyjából kész, de úgy tudom, még lesz érkező oda is, és akkor ott vannak még a külföldiek – meglátjuk, miként formálódnak az erőviszonyok.

– Változtathat markánsan a bajnokság sorrendjén az új légiósszabály?

– Nem mondok meglepőt azzal, hogy a Falco továbbra is a legerősebb csapat marad, hiszen sok jó, válogatott magyar játékosa van, ám rajta kívül kicsit át fogja alakítani az erőviszonyokat az új szabály. A legutóbbi nagyon kiegyenlített bajnokság volt, a playoutban is mindenki megvert mindenkit, ez megismétlődhet a következő évadban is.

– 2019 óta nem nyert más bajnokságot, csak a Falco. Nyomasztó ez a többieknek?

– Nyomasztónak nem gondolnám, a Szombathely megérdemelte, hogy ott legyen a topon, megnyerte a meccseit, az építkezésnek meglett az eredménye, követendő példaként tekinthetünk rá. Ettől még mi és a többi klub is azon leszünk, hogy megszakítsuk a sorozatát.

– Nem láttuk a nevét a jövő héten kezdődő válogatott összetartásra meghívottak között. Nem megy Székesfehérvárra?

– Közös megállapodás, hogy személyes okok miatt nem veszek részt az edzőtáborozáson, de meglátogatom a srácokat, találkozom a stábbal is, szóval elmegyek Fehérvárra, csak edzeni nem fogok a válogatottal. Reményeim szerint a novemberi Európa-bajnoki selejtezős ablak bő keretében ismét ott leszek.

– Jó lenne legyőzni ősszel a törököket… Hogyan látja az esélyeinket a két februári vereség után?

– Nagyon fontos lenne nyernünk az utolsó, Izland elleni hazai mérkőzés előtt, mert az északiaknak jó csapatuk van és bármikor elérhetnek még egy sikert. Szükségünk van egy győzelemre, erre lehetőség nyílik majd a törökök ellen, addig a stáb több időt lesz együtt a játékosokkal, tudatosabban építheti fel a csapatot, mert erre februárban nagyon kevés volt az idő.

– Miként telik majd a nyara?

– Hivatalosan augusztus első vagy második hetében kezdődik a felkészülésünk a DEAC-cal, addig többnyire itt, Debrecenben leszek, itt is élek. A nyáron jut idő a fejlődésre, gyógytornásszal, erőnléti és egyéni edzővel is dolgozom majd, hogy fizikailag és mentálisan egyaránt a legjobb állapotban tudjak belevágni a klubmunkába.