Női kosár: ismét Djokics Zseljko lett az NKA Universitas Pécs vezetőedzője

A klub hivatalos honlapján megtalálható beszámoló szerint a nagy érdeklődés mellett tartott sajtótájékoztatón bemutatták a 48 éves, újvidéki születésű szakembert, aki 2012 és 2015 között 145 meccsen már irányította a csapatot, amellyel 88 meccsen győzött, és elhódította 2014 tavaszán a Magyar Kupát. Djokics utoljára 2015. április 12-én ült a pécsiek kispadján, most pedig Jovan Gorecet váltja, akinek lejárt a kétéves szerződése az NKA Universitas Pécsnél.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a klub újabb szerződést kötött a csapatkapitány Weninger Virággal, így a 26 éves játékos a következő idényben is viselheti a karszalagot. Két új igazolást is bejelentettek a pécsiek: az egyikük a Győrt húsz év után elhagyó válogatott erőcsatár, Török Ágnes, a másikuk a Vasastól érkező bedobó, a 24 éves Tóth Orsolya. A klub egyikük esetében sem közölte, mekkora időtartamra szól a szerződés.