Kosár: a Pécs, a Csata és a DEAC sikereiről szóltak az up-bajnokságok

A múlt hét végi serdülő országos döntőkkel a hazai kosarasoknak véget értek erre a szezonra az utánpótlás-bajnokságok.

Összességben ahogy tavaly, úgy idén is három klub osztozott a bajnoki címeken a különböző korosztályokban,

azonban ezúttal eltérő leosztásban.

A legsikeresebb évadot a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia zárta,

amely a kadét, a serdülő és a gyermek fiú, illetve a junior leány országos döntőben is diadalmaskodni tudott. Ráadásul a serdülő fiúk és a junior lányok között is arról beszélhetünk, hogy a mecsekiek megvédték előző évi bajnoki címüket, sőt a Rátgéber Akadémia U14-es fiúcsapata nem is először ismételt, hanem sorozatban negyedjére szerezte meg az aranyérmet. Mindemellett a pécsiek két bronzot is nyertek.

A fiúszakágban nemcsak a pécsiek, hanem

a debreceniek is kiemelkedően sikeres idényen vannak túl, és duplázni tudtak

a két legidősebb utánpótlás-korosztályban. A DEAC előbb az U19-esek, majd az U21-esek mezőnyében is ellenállhatatlannak bizonyult, és magasba emelhette a bajnoki trófeát, ezzel pedig történelmi évadot produkáltak a hajdúságiak, ugyanis a klub fennállása óta most először fordul elő olyan, hogy egyazon szezonban két bajnokcsapattal is büszkélkedhetnek. A két arany mellett a kadétoknál is döntőbe jutottak, és ott másodikként végeztek.

A pécsi Gáspár Vince, a csatás Halasy Enikő és a debreceni Varga Ferenc is kulcsszereplője volt csapata bajnoki címének Forrás: NKA Pécs, Csata DSE és DEAC

Azt már említettük, hogy az U18-as (junior) lányok mezőnyében a pécsiek örülhettek, ugyanakkor

a női szakágban alapvetően ismét a Csata DSE dominált,

és toronymagasan a legeredményesebb egyesületnek bizonyult. A 13. kerületiek az U16-osok, az U14-esek és az U12-esek között is felülhettek a trónra, előbbi két korosztályban ezzel megvédve tavalyi bajnoki címüket. Jól jelzi a csatás lányok fölényét, hogy az U12-eseknél veretlenül, míg az U16-osokonál az évadban mindössze egyetlen vereséggel kaparintották meg a végső győzelmet.

Bár elsőség nélkül fejezték be az évadot, a Vasas Akadémia eredménysora is mindenképpen elismerésre méltó: a pasarétiek négy korosztályban is bejutottak a bajnoki fináléba, és végül négy ezüstéremmel zárt.

A kosaras élet az utánpótlás-bajnokságok végeztével sem áll meg, ugyanis a nyár beköszöntével a korosztályos Európa-bajnokságra készülő válogatottaké (U20, U18 és U16) lesz a főszerep mind a fiú-, mind a leányszakágban. Továbbá az Eb-k mellett az U19-es leányválogatott világbajnokságra, míg az U16-os lányok EYOF-ra is készülhetnek.

A korosztályos bajnokságok érmesei:

Fiúk:

U21-es bajnokság:

1. DEAC KA, 2. Újbuda-MAFC, 3. NKA Universitas Pécs

Juniorbajnokság:

1. DEAC KA, 2. Soproni Sportiskola, 3. NKA Pécs

Kadétbajnokság:

1. NKA Pécs, 2. DEAC KA, 3. Budapesti Honvéd

Serdülőbajnokság:

1. NKA Pécs, 2. Vasas Akadémia, 3. Budapesti Honvéd

Gyermekbajnokság:

1. NKA Pécs, 2. Vasas Akadémia, 3. Kőbányai Darazsak

Lányok:

Juniorbajnokság:

1. NKA Pécs, 2. Vasas Akadémia, 3. BEAC-Újbuda KA

Kadétbajnokság:

1. Csata DSE, 2. UNI Győr NKA, 3. BEAC-Újbuda KA

Serdülőbajnokság:

1. Csata DSE, 2. Vasas Akadémia, 3. DVTK Akadémia

Gyermekbajnokság:

1. Csata DSE, 2. Soproni Darazsak Akadémia, 3. Kőbányai Darázslányok

(Kiemelt képen: a Csata U16-os leány-, a Pécs U16-os fiú- és a DEAC U19-es fiú bajnokcsapata Forrás: Csata DSE, NKA Pécs és DEAC KA)