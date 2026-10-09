Távozik Mosonmagyaróvárról a világbajnok brazil kapus – hivatalos

A Mosonmagyaróvár közleménye:

„Köszönjük, Babi!

A Motherson Mosonmagyaróvári KC és Barbara Arenhart útjai különválnak, brazil világbajnok kapusunk távozik klubunktól.

Babi 2025 nyarán érkezett Mosonmagyaróvárra, és tapasztalatával, személyiségével, valamint nagy védéseivel fontos tagja lett csapatunknak.

„Hálás vagyok az itt töltött időért és mindenért, ami ezzel együtt járt. Jó embereket ismertem meg, sok szép élményt szereztem és rengeteget tanultam. A szurkolók pedig egyszerűen fantasztikusak, őket biztosan soha nem fogom elfelejteni.”

Babit az Eger elleni hazai mérkőzésünkön búcsúztatjuk el.

Babi teljes búcsúüzenetét és a teljes cikket elolvashatjátok honlapunkon.

Köszönjük, Babi, az MKC-mezben töltött időt és a közös emlékeket!

Hajrá MKC! ”