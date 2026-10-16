Női kézilabda NB I: kiszenvedte a győzelmet a Kisvárda a Fehérvár ellen

A fordulás után a Fehérvár meglepte ellenfelét, a játékrész közepétől négyszer is megközelítette egy gólra a hazaiakat, majd az 51. percben egyenlített is. A hajrában azonban a várdaiak újítani tudtak, és közvetlenül a vége előtt Pásztor Bettina két védése, illetve a fehérváriak kapufára dobott hétméterese is kellett, hogy otthon tartsák a két pontot. Koronczai Petra, a hazaiak játékosa kilenc találattal lett a mezőny legjobbja.



A játéknap másik mérkőzésén a pont nélküli két csapat párharcát magabiztosan nyerte meg a Mosonmagyaróvár. Az Eszterházy SC két góllal meglépett ugyan, de a harmadik perctől a házigazda akarata érvényesült, Tóth Gabriella az első játékrészben már nyolc gólnál tartott, végül tízzel fejezte be a találkozót. A szünet után a vendégek tíz perc alatt mindössze kétszer vették be az ellenfél kapuját, legjobbjuk Helm Boglárka volt kilenc góllal.



KÉZILABDA

NŐI NB I, 6. FORDULÓ

Kisvárda Master Good SE–Alba Fehérvár KC 24–21 (14–7)

Kisvárda, 400 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B.

KISVÁRDA: PÁSZTOR B. – GÉM 5, MLINKÓ 7, KORONCZAI 9, GYIMESI K., Győri V. 1, Mérai 1. Csere: Christe (kapus), Bacenková 1, Kostyó, Czenki. Edző: Dévényi János

FEHÉRVÁR: Aalla – Szabó-Májer 2, PAVLOVIC 4, Freyberger-Szabó 3 (1), Kocsis B. 1, KOVALCSIK B. 3 (1), TAKÓ 7. Csere: HADFI (kapus) 1, Moreno. Hajdu Gy., Shi Zihan, Bojtos, Pan Feng-jing, Zentai, Li Xuedan. Edző: Szuzana Lazovics

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3. 12. p.: 8–3. 25. p.: 13–6. 34. p.: 15–9. 38. p.: 15–14. 46. p.: 18–15. 51. p.: 19–19. 54. p.: 22–20

Kiállítások: 6, ill. 6 perc. b2/0, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Dévényi János: – Igazi női kézilabdát láttunk... Az első félidőben minden sikerült nekünk, szünet után a Fehérvár minden mindegy alapon játszott, ráadásul hullámvölgybe kerültünk, így éles lett a mérkőzés. A holtponton sikerült átlendülnünk és hatalmas szívvel, nagyszerű kapusteljesítménnyel nyertünk, fontos két pontot szerezve ezzel.

Szuzana Lazovics: – Nagyon rosszul kezdtünk, rengeteg problémánk volt, elsősorban a védekezéssel és a mentalitással. A második félidőben visszajöttünk a mérkőzésbe, de hétgólos hátrányból szinte lehetetlen volt fordítani, főként, hogy ziccereket és hetest is hibáztunk. A Kisvárda ezen a mérkőzésen jobb teljesítményt nyújtott, megérdemelten nyert.



Motherson Mosonmagyaróvári KC–Eszterházy SC 39–26 (17–12)

Mosonmagyaróvár, 800 néző. Vezette: Fekete T., Hajdu T.

MKC: Csatlós – FALUSI-UDVARDI 6, TOMOVA 7, TÓTH G. 10, Tyiskov-Helembai 2, HÁFRA N. 5, Kazai 3. Csere. Horváth Sz. (kapus), Tóth Eszter 1, Poczetnyik, Horváth M. 2, Péter P. 2, Szabó Lili, Csontos 1. Edző: Stranigg Ferenc

EGER: Szaracs – Teplán, Balog B., Pankotai 3, SZÁR 4, HELM 9 (2), Orell 1. Csere: Nagy Zs. (kapus) 1, Bernát 3, Pintér S., Nagy K. 2., Sztefanoszka 3, Bencsik, Hadnagy. Edző: Kocsis Csaba

Az eredmény alakulása: 7. perc 5–2. 13. p.: 6–5. 20. p.: 11–8. 26. p.: 15–9. 35. p.: 23–13. 43. p.: 29–14. 48. p.: 32–19. 55. p.: 34–24

Kiállítások: 10, ill. 6 perc

Hétméteresek: 0, ill. 3/2



