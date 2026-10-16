Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK–Vasas 1–0

Női kézilabda NB I: kiszenvedte a győzelmet a Kisvárda a Fehérvár ellen

2026.10.16. 20:33
null
Fotó: FB/Kisvárdai KC NŐI NBI
Címkék
Motherson Mosonmagyaróvári KC Alba Fehérvár KC Kisvárda KC Eszterházy SC női kézilabda NB I
Az első játékrész után már hét góllal is vezetett a Kisvárda, végül 24–21-re verte meg az Alba Fehérvárt a női kézilabda NB I pénteki játéknapján.

A fordulás után a Fehérvár meglepte ellenfelét, a játékrész közepétől négyszer is megközelítette egy gólra a hazaiakat, majd az 51. percben egyenlített is. A hajrában azonban a várdaiak újítani tudtak, és közvetlenül a vége előtt Pásztor Bettina két védése, illetve a fehérváriak kapufára dobott hétméterese is kellett, hogy otthon tartsák a két pontot. Koronczai Petra, a hazaiak játékosa kilenc találattal lett a mezőny legjobbja.

A játéknap másik mérkőzésén a pont nélküli két csapat párharcát magabiztosan nyerte meg a Mosonmagyaróvár. Az Eszterházy SC két góllal meglépett ugyan, de a harmadik perctől a házigazda akarata érvényesült, Tóth Gabriella az első játékrészben már nyolc gólnál tartott, végül tízzel fejezte be a találkozót. A szünet után a vendégek tíz perc alatt mindössze kétszer vették be az ellenfél kapuját, legjobbjuk Helm Boglárka volt kilenc góllal.

KÉZILABDA
NŐI NB I, 6. FORDULÓ 
Kisvárda Master Good SE–Alba Fehérvár KC 24–21 (14–7)
Kisvárda, 400 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B. 
KISVÁRDA: PÁSZTOR B. – GÉM 5, MLINKÓ 7, KORONCZAI 9, GYIMESI K., Győri V. 1, Mérai 1. Csere: Christe (kapus), Bacenková 1, Kostyó, Czenki. Edző: Dévényi János
FEHÉRVÁR: Aalla – Szabó-Májer 2, PAVLOVIC 4, Freyberger-Szabó 3 (1), Kocsis B. 1, KOVALCSIK B. 3 (1), TAKÓ 7. Csere: HADFI (kapus) 1, Moreno. Hajdu Gy., Shi Zihan, Bojtos, Pan Feng-jing, Zentai, Li Xuedan. Edző: Szuzana Lazovics
Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3. 12. p.: 8–3. 25. p.: 13–6. 34. p.: 15–9. 38. p.: 15–14. 46. p.: 18–15. 51. p.: 19–19. 54. p.: 22–20
Kiállítások: 6, ill. 6 perc. b2/0, ill. 3/2
MESTERMÉRLEG
Dévényi János: – Igazi női kézilabdát láttunk... Az első félidőben minden sikerült nekünk, szünet után a Fehérvár minden mindegy alapon játszott, ráadásul hullámvölgybe kerültünk, így éles lett a mérkőzés. A holtponton sikerült átlendülnünk és hatalmas szívvel, nagyszerű kapusteljesítménnyel nyertünk, fontos két pontot szerezve ezzel.
Szuzana Lazovics: – Nagyon rosszul kezdtünk, rengeteg problémánk volt, elsősorban a védekezéssel és a mentalitással. A második félidőben visszajöttünk a mérkőzésbe, de hétgólos hátrányból szinte lehetetlen volt fordítani, főként, hogy ziccereket és hetest is hibáztunk. A Kisvárda ezen a mérkőzésen jobb teljesítményt nyújtott, megérdemelten nyert.

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Eszterházy SC 39–26 (17–12)
Mosonmagyaróvár, 800 néző. Vezette: Fekete T., Hajdu T. 
MKC: Csatlós – FALUSI-UDVARDI 6, TOMOVA 7, TÓTH G. 10, Tyiskov-Helembai 2, HÁFRA N. 5, Kazai 3. Csere. Horváth Sz. (kapus), Tóth Eszter 1, Poczetnyik, Horváth M. 2, Péter P. 2, Szabó Lili, Csontos 1. Edző: Stranigg Ferenc
EGER: Szaracs – Teplán, Balog B., Pankotai 3, SZÁR 4, HELM 9 (2), Orell 1. Csere: Nagy Zs. (kapus) 1, Bernát 3, Pintér S., Nagy K. 2., Sztefanoszka 3, Bencsik, Hadnagy. Edző: Kocsis Csaba
Az eredmény alakulása: 7. perc 5–2. 13. p.: 6–5. 20. p.: 11–8. 26. p.: 15–9. 35. p.: 23–13. 43. p.: 29–14. 48. p.: 32–19. 55. p.: 34–24
Kiállítások: 10, ill. 6 perc
Hétméteresek: 0, ill. 3/2

 

 

 

 

Motherson Mosonmagyaróvári KC Alba Fehérvár KC Kisvárda KC Eszterházy SC női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Cáfolta válogatott szélsője távozását a Mosonmagyaróvár

Kézilabda
12 órája

Budaörsön is nyert, továbbra is veretlen a DVSC a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
Tegnap, 20:02

Könnyedén nyert az FTC Szombathelyen a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.10.14. 19:36

Az ETO könnyed győzelemmel vette el az Esztergom veretlenségét a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.10.13. 19:32

Női kézilabda NB I: Székesfehérváron nyert az újonc MTK

Kézilabda
2026.10.10. 19:43

Női kézi NB I: nem bírt egymással az Esztergom és a DVSC

Kézilabda
2026.10.09. 19:38

Távozik Mosonmagyaróvárról a világbajnok brazil kapus – hivatalos

Kézilabda
2026.10.09. 19:00

Gólgazdag meccsen legyőzte a Mosonmagyaróvárt, továbbra is hibátlan az FTC a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.10.07. 19:40