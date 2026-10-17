Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda BL: 150. nemzetközi győzelmére hajt az FTC

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
2026.10.17. 08:19
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A Simon Petra vezérelte Fradi és a Győr is kemény csata előtt áll a BL-ben (Fotó: Árvai Károly)
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FTC-Toyota Kovács FTC női kézilabda női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda BL Győri ETO KC
Az egyedüliként hibátlan Ferencváros a Dortmund ellen jubilálhat, az ETO Dániában vendégszerepel a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 6. fordulójában.

Mind az öt meccsét megnyerte eddig a Bajnokok Ligájában a Ferencváros, amely az elmúlt két hétben a CSM Bucuresti és a Brest Bretagne ellen is győzelmet ünnepelhetett – ez a két együttes ott volt a júniusi budapesti négyes döntőben. Most egy papíron könnyebb ellenfél következik, ám nem szabad lebecsülni a Borussia Dortmundot, hiszen nemrég hatalmas fordítást bemutatva kilencgólos hátrányból győzte le a jobb erőkből álló CSM-t.

„Nagyon elégedett vagyok azzal, ahol jelenleg tartunk, ám nem engedhetjük meg magunknak, hogy visszavegyünk a tempóból. Elemeztük a Dortmundot, amelyet egyesek talán alábecsülnek. A három győzelme jól mutatja, erős csapat” – mondta Jesper Jensen vezetőedző. Amennyiben nyernek Simon Petráék, az FTC megszerzi 150. nemzetközi győzelmét.

A győriek múlt szombaton hatalmas izgalmak közepette játszottak döntetlent a címvédő Metzcel, ezúttal pedig Odensében lépnek pályára. A dánok hiába erősítettek kiváló játékosokkal (az üres kapus gólok svéd mesterével, Johanna Bundsennel és az orosz klasszis Anna Vjahirevával), bukdácsolnak a nemzetközi porondon, edzőt is váltottak.

„Különleges élmény lesz Odensében játszani – idézi a dán együttesnél korábban megforduló Helena Elvert az ETO honlapja. – Elsősorban az intenzitásra kell felkészülnünk. Tudjuk, hogy ellenfelünk nem kezdte a legjobban az évadot, és a klubnál általánosságban is sok változás történt, de nagyon jó kézilabdázói vannak, így mindenre készen kell állnunk. Amikor megfelelő intenzitással kézilabdáznak, kifejezetten jól játszanak. Tőlünk mindenkinek el kell végeznie a feladatát. Ha sikerül, sokra vihetjük, és remélhetőleg a védekezésünk is jól működik, amiből gyors lerohanásokat vezethetünk, miközben támadásban is hatékonyak maradunk.”

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
A-CSOPORT
Szombaton játsszák
16.00: Team Esbjerg (dán)–Brest Bretagne (francia)
16.00: FTC-Toyota Kovács–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben  az NSO-n!
18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)
Vasárnap játsszák
16.00: CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT
Szombaton játsszák
16.00: Gloria Bistrita (román)–Storhamar HE (norvég)
18.00: Metz Handball (francia)–HSG Blomberg-Lippe (német)
18.00: Odense Handbold (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap játsszák
14.00: HC Podravka (horvát)–Nyköbing Falster (dán) (Tv: Sport1)

 

 

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