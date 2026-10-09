Nemzeti Sportrádió

Női kézi NB I: nem bírt egymással az Esztergom és a DVSC

B. A. P.B. A. P.
2026.10.09. 19:38
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Címkék
női kézilabda Mol Esztergom DVSC Skyline női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 5. fordulójának rangadóján az Esztergom 29–29-es döntetlent játszott a DVSC-vel.

A 2024-es feljutása után az Esztergom a harmadik helyen végzett a következő idényben, míg legutóbb a Debrecené lett a bronzérem. Két évvel ezelőtt az Esztergom a jobb egymás elleni mérlegnek is köszönhette a harmadik helyet, a DVSC tavaly hazai pályán 11, idegenben három góllal nyert.

Minden bizonnyal ez a két csapat lesz harcban a bronzéremért idén is, már csak azért is, mert az első négy forduló után a Győr és az FTC mellett csak ez a két csapat volt hibátlan.

Sokáig a Debrecen akarata érvényesült az első félidőben, a vendégek már hat góllal is elléptek. Az utolsó hét percben azonban a DVSC-ből csak Ines Ivancok-Soltic volt eredményes, míg az Esztergomban csak Fehér Luca három gólt szerzett. 

A szünet után sem javult a Debrecen helyzete, a kétgólos előny másfél perc alatt eltűnt, majd további 90 másodperc után Fehér újabb két góljával már az Esztergom ment kettővel. Ezt követően viszont feléledt a DVSC, és a meccs végéig már egyik csapat sem tudott két góllal ellépni.

A hajrában Faragó Lea volt a hazaiak nyerő embere, az utolsó 15 percben öt gólt szerzett, rajta kívül csak Ballai Borbála volt eredményes az Esztergomban. Az utolsó tíz percben négyszer is előnybe került a DVSC, de mindig jött az esztergomi válasz. Sőt, harminc másodperccel a mérkőzés vége előtt támadhatott a győzelemért is Elek Gábor csapata, Faragó Lea lövését azonban a blokk után könnyedén védte Placzek Adrianna, így 29–29-es döntetlennel zárult a találkozó. Mindkét csapat megőrizte veretlenségét, de már egyik sem hibátlan.

A meccs legeredményesebb játékosa Faragó Lea volt, aki 13 lövéséből nyolcat gólra váltott. Fehér Luca hatból hattal zárt az Esztergomban, míg a debrecenieknél Monika Kobylinska ért el hat találatot.

KÉZILABDA
NŐI NB I
5. FORDULÓ
Mol Esztergom–DVSC Skyline 29–29 (14–16)

Részletes jegyzőkönyv később. 

 

női kézilabda Mol Esztergom DVSC Skyline női kézilabda NB I
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