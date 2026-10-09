Női kézi BL: jól áll a korona a Metznek, rengeteget fejlődött a Fradi

Négy forduló ment le női kézilabda Bajnokok Ligájában: a kézilabdával foglalkozó szakportál, a gohandball.com többet között azt akarta megtudni a három szakértőtől, Per Johanssontól, a Metz elleni BL-döntő „visszavágójára” készülő ETO vezetőedzőjétől, Karin Weigelttől, a volt svájci válogatott játékostól és Chris O'Reillytól, a Bajnokok Ligája-szakértő, elemző-újságírótól, hogy melyik csapat fejlődött legtöbbet taktikailag a legutóbbi idényhez képest.

„Szerintem az FTC nagyon érdekes csapat. Sokkal kiegyensúlyozottabbak és érettebbek lettek taktikailag, és nem csak egyféleképp tudnak nyerni. Képesek negyven gólt lőni egy meccsen, de a CSM ellen láthattuk, hogy nagy fizikai csatában, kevés gólos mérkőzésen huszonnégy huszonháromra győztek. Mélyebb a keretük, és az erős védelem mögött ott van Anna Kristensen, úgyhogy másképp is el tudják dönteni a találkozókat” – fogalmazott Weigelt, akivel O'Reilly is egyetértett.

„Szerintem ebből a szempontból az FTC kiemelkedik a mezőnyből. A legutóbbi kiírásban az volt az érzésem, hogy arra vártak, hogy valamelyik nagy név meggyújtsa a kanócot, de most sokkal tisztább a kép abból a szempontból, hogy mit akarnak elérni. Az igazi különbség az, hogy Jesper Jensen megtalálta a megfelelő ötvözetet. A védekezésük masszív, támadásban pedig van annyi variációjuk, hogy többféleképp tudják térdre kényszeríteni az ellenfelet, nincsenek a nagyágyúkra utalva. Ironikus, hogy Jensen akkor hagyja el családi okok miatt a csapatot, amikor minden összeállt. De addig is együtt történelmet akarnak írni” – mondta az ír újságíró.

Arra a kérdésre, melyik csapat volt eddig a legmeggyőzőbb, szintén meglehetősen egyöntetű választ adtak a megkérdezettek.

„A Metz. Jó formában vannak, és a játék minden fázisában erősek” – adott rendkívül tömör elemzést a szombati ellenfélről Per Johannson.

„A Metz, a Győr, az Esbjerg, az FTC és a Brest egyértelműen megmutatja, miért tartozik az esélyesek közé. De engem a Dortmund lepett meg a legjobban. Két vereséggel kezdett, majd kilencgólos hátrányból legyőzte a CSM-et, aztán idegenben nehezen, de nyert a Sola ellen. Tetszik a taktikai bátorságuk, és az, ahogy a játék változásaira reagálnak. Talán nem esélyesek a final fourba kerülésre, de nagyon jó nézni őket” – így Karin Weigelt.

„A címvédő Metznek eddig nagyon jól áll a korona. A négyből négy győzelem és a plusz negyvenhatos gólkülönbség, nemcsak a számok szempontjából néz ki jól, hanem azt is mutatja, hogy odadobták a kesztyűt a trónkövetelők elé. Játékuk a szervezettség és a veszély kombinációja, és eddig könyörtelenek. Az igazi erőpróbák még most jönnek, de nem féltem őket” – jelentette ki Chris O'Reilly.

S hogy melyik mérkőzést várják a leginkább az előttünk álló hétvégén? Ebben is is meglehetősen nagy volt az összhang a megkérdezettek között.

„Természetesen a Metz elleni meccsünket” – érkezett a nyilvánvaló válasz Johanssontól.

„Egyértelműen a Győr–Metzre szavazok. Az elmúlt idény BL-döntőjének visszavágójáról beszélünk, ráadásul mindkét csapat négyből négy meccset nyert meg. Ráadásul az egyéni sztorik is nagyon érdekesek: Sarha Bouktit Metzből szerződött Győrbe, míg Kristina Jörgensen az ellenkező utat járta be. Úgyhogy adva van az elmúlt évad két veretlen döntőse, kulcsjátékosok az előző klubjuk ellen, és a Győr biztosan vissza akar vágni a júniusi vereségért” – indokolt Weigelt.

O'Reilly egyenesen „szuperszombatról” beszélt a két magyar–francia párharcot illetően.

„Most minden a szuperszombatról szól, a Győr–Metzről és a Brest–FTC-ről. De ha választanom kell, a Győr–Metzre szavazok. Két veretlen gárda, nem mellékesen Európa legjobbja az elmúlt pár évben. Bár még az idény elején vagyunk, mindketten irányt akarnak szabni a következő hónapokra.”

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

OKTÓBER 10., SZOMBAT

A-CSOPORT

18.00: Brest Bretagne (francia)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

16.00: Győri Audi ETO KC–Metz Handball (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Storhamar HE (norvég)–HC Podravka (horvát)

18.00: Nyköbing Falster (dán)–Gloria Bistrita (román)

OKTÓBER 11., VASÁRNAP

A-CSOPORT

14.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–HB Sola (norvég)

16.00: CSM Bucuresti (román)–Team Esbjerg (dán)

16.00: Borussia Dortmund (német)–Krim Ljubljana (szlovén)

B-CSOPORT

14.00: HSG Blomberg-Lippe (német)–Odense Handbold (dán)