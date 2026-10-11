Nemzeti Sportrádió

Női kézi: biztos DAC-továbbjutás Élő Beatrix vezérletével az Európa-kupában

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
2026.10.11. 11:00
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Volt ok az örömre... (Fotó: HC DAC)
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női kézi Európa-kupa Élő Beatrix HC DAC
A HC DAC 32–25-re legyőzte a Salernót az EHF Európa-kupa második fordulójának visszavágóján, így az első mérkőzésen elért 25–25-ös döntetlen után magabiztosan jutott tovább a következő körbe. A dunaszerdahelyiek sikeréből Élő Beatrix kilenc góllal vette ki a részét.

„Körül kell nézni, mennyire jó a közönségünk…” – mondta meghatódva lapunknak a mérkőzés után Élő Beatrix, aki kilenc találatával a hazaiak legeredményesebb játékosa volt. A sportcsarnokban telt ház fogadta a csapatokat, a szurkolók pedig az első perctől kezdve lelkesen biztatták a sárga-kékeket.

A DAC már a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést, és az első félidőben öt góllal is vezetett. Bár az olasz együttes többször is felzárkózott, a hazaiak a második játékrészben tovább növelték előnyüket, amely egy ponton már tíz találat volt.

„Játszik a DAC!” – zúgott a lelátóról, a dunaszerdahelyi drukkerek pedig állva, vastapssal ünnepelték a lefújást. A felvidéki együttes végül 32–25-re nyert, és bejutott a következő fordulóba.

„Nagyon büszke vagyok a csapatra. Sok a hiányzónk, kevesen vagyunk, de megcsináltuk, továbbjutottunk” – értékelt Élő Beatrix.

Fotó: HC DAC

Farkas Júlia szintén a közönség támogatását emelte ki a mérkőzés után. „Győrből egy kicsit ismerős volt a hangulat… – mondta mosolyogva. – Fantasztikus volt ma este Dunaszerdahelyen. Nagyon készültünk erre a mérkőzésre, és megcsináltuk. Nagyon bízom benne, hogy az Európa-kupában még sokáig menetelünk.”

Debre Viktor vezetőedző a védekezést és a kapusteljesítményt emelte ki a győzelem kulcsaként.

„Nagyon kemény mérkőzés volt, főleg az elején, amíg nem tudtunk ellépni az ellenfelünktől. Attól a pillanattól kezdve, hogy hátrányba kerültek, már nekik kellett futniuk az eredmény után, ahogy nekünk is Olaszországban. A legnagyobb különbséget a védekezés jelentette, amely ma kiválóan működött, ráadásul a kapusunk is remek teljesítményt nyújtott. Támadásban is magabiztosak voltunk, még ha voltak is hullámvölgyek. Úgy gondolom, megérdemelten nyertünk” – mondta a HC DAC vezetőedzője a klub honlapjának.

A hazaiak kapuját Mistina Kitty védte. Élő Beatrix 9, Farkas Júlia 4, Molnár Korina 3, Bánfai Kira és Worth Viktória pedig 2–2 gólt szerzett. Az első mérkőzés 25–25-ös döntetlennel zárult, így a párharcot a HC DAC nyerte meg.

EHF Európa-kupa, 2. forduló, visszavágó
HC DAC–Salerno 32–25 (17–14)

 

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