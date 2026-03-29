Nemzeti Sportrádió

Átvette az újabb bajnoki serleget a HC DAC, amelynek még maradt célja az idényre

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
2026.03.29. 11:04
Újra megnyerte a Mol Ligát a Dunaszerdahely (Fotó: HC DAC)
Címkék
Horváth Zoltán női kézilabda HC DAC
A közös cseh-szlovák női kézilabda Mol Liga 21. fordulójában a már biztos aranyérmes HC DAC a Slavia Praha csapatát fogadta. A sárga-kékek 37–24-es győzelme után sor került a bajnokavatásra is.

 

Az egész mérkőzésen a hazaiak irányítottak, a megtelt dunaszerdahelyi Városi Sportcsarnok közönsége többször is éljenzett a látványos akciók után. Az utolsó percekben már a „Bajnokcsapat! Bajnokcsapat!” rigmustól volt hangos a csarnok.

„Én inkább tíz év távlatából értékelem ezt a harmadik győzelmünket. Soha nem felejtem el, amikor ott voltam a Mol Liga-csapatok értekezletén. Megkérdezték tőlünk, mit szeretnénk elérni a ligában. Kellő önbizalommal azt válaszoltuk: minél többször megnyerni. Ez a harmadik már több mint egy egyszeri siker, és úgy érzem, még van bennünk tartalék” – mondta mosolyogva a dunaszerdahelyi női kézilabda lelke, a HC DAC elnöke, Horváth Zoltán.

„De félretéve a viccet: ha már idáig eljutottunk, írjuk tovább a történelmet! Van még egy meccsünk a Mol Ligában. Ha azon is legalább egy pontot szerzünk, akkor veretlenül lehetünk bajnokok. Jó lenne ezt a sikert a szurkolóknak, a támogatóinknak, valamint annak a tíz év alatt elvégzett munkának az oltárára helyezni.”

(Fotó: HC DAC)

A szerdai, Písek elleni mérkőzéssel még nem ér véget az idény a dunaszerdahelyiek számára: április végén kezdődik a szlovák bajnokság rájátszása.

„Tavaly a Mol Liga-siker és a szlovák kupagyőzelem után számomra kicsit hiányérzet maradt a rájátszásban. Idén szeretném, hogy ez másképp legyen” – tette hozzá Horváth Zoltán.

Első bajnoki címét ünnepelhette a DAC kapujában Mistina Kitty, aki nyáron Budaörsről érkezett. „Mivel már bajnokként léptünk pályára, elsősorban mentálisan kellett felkészülnünk a mérkőzésre. Fantasztikus érzés volt átvenni az aranyérmet és felemelni a kupát. Mindenki örül, ünneplünk egy kicsit, de utána új kihívás vár ránk: a szlovák bajnokság rájátszásában is bizonyítani szeretnénk, ott is a bajnoki cím a cél” – nyilatkozta.

 

