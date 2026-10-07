Nielsen 24 védésig, Gáncs-Pető öt gólig jutott: könnyedén győzött a Veszprém



FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

RK PARTIZAN (szerb)–ONE VESZPRÉM HC 26–37 (12–17)

Belgrád, 2265 néző. V: Kull, Tint (észtek)

PARTIZAN: L. Krivokapics – Papovics 3 (1), Ivanov 2, Abutovics, Sánchez-Migallón 2, Wagner 2, Lumbroso 3. Csere: Trnavac (kapus), Crnoglavac 3 (1), KULES 6, Kosz 1, Sijan 2, Andjelkovics 2. Edző: Raúl González

VESZPRÉM: NIELSEN – Imre B. 1 (1), MARTINOVIC 6, Dodics 2, Pesmalbek 3, Hesham 2 (1), Descat 5. Csere: Ligetvári, Thiagus Petrus, Adel 2, REMILI 5, Ali Zein 3, GÁNCS-PETŐ 5, Lenne, EL-DERA 3. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–1. 9. p.: 3–5. 13. p.: 4–8. 21. p.: 7–13. 26. p.: 8–16. 39. p.: 14–23. 46. p.: 18–27. 55. p.: 21–32

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/2, ill. 3/2

ÖSSZEFOGLALÓ

Öt perc alatt négy védéssel kezdett Luka Krivokapics, az RK Partizan férfi kézilabdacsapatának fiatal kapusa a Veszprém ellen a Bajnokok Ligája harmadik csoportfordulójában. A vendéglátó szerb csapat próbálta határozottan és jól indítani a meccset, ami valamennyire sikerült is, de az Építők villámgyorsan rendezte a sorait, és reagált; Emil Nielsen még Krivokapicsnál is jobban kezdett a másik kapuban, újra bizonyította, hogy szélről szinte alig lehet neki gólt lőni, védései után társai azonnal rohantak előre.

Így a vendégek percek alatt átvették a vezetést, tulajdonképpen már azzal jobbak voltak az ellenfélnél, hogy egyszerűen csak mindenki tette a dolgát, néhányszor még a technikai hibák, a könnyelműen eladott labdák és a rossz passzok is belefértek. A félidő hajrájára ugyan visszaesett a vendégek lendülete, de előnyüket így sem fenyegette semmi. Az, mondjuk, érthetetlen volt, hogy Nedim Remilinek miért kellett egy rossz pörgetés után teljesen feleslegesen belerúgnia a reklámtáblába hatgólos vezetésnél, amiért jogosan kétperces kiállítást kapott, a döntéssel még a mindig kritikus Xavier Pascual sem vitatkozott.

Az utolsó percben mindkét edző, Raúl González és Pascual is kikérte a maga idejét, utóbbi végén az egyébként nagyon aktív horvát jobbátlövő, Ivan Martinovic szerzett látványos gólt a háta mögött, de az első harminc perc leginkább elképesztő teljesítménye Nielsen nevéhez fűződött, akiben 13 lövés akadt el a szünetig, eggyel több, mint amennyiből gólt kapott. A Veszprém 17–12-es vezetéssel mehetett pihenni, ami inkább ahhoz képest volt magabiztos előny, hogy a Veszprém közel sem játszott hibátlanul.

A második játékrészben viszont már végig kézben tartotta a meccset a magyar bajnok, a Partizan egyszerűen nem tudta lekövetni az általa diktált tempót, a bakonyiak akkor váltottak és akkor szereztek gólt, amikor akartak, újra nagyon kiegyensúlyozottan játszottak, nem voltak nagyobb hullámvölgyek a teljesítményükben. A veszprémi csapatjáték szintje miatt érdemes megemlíteni a gólok mellett a gólpasszokat is, ebben a mutatóban a vendégcsapat 22–8-ra verte meg a hazaiakat, Sztefan Dodics és Ahmed Hesam hat-hat, Jehja El-Dera négy alkalommal szolgálta ki a csapattársait.

Valószínűleg akkor is megnyerte volna az összecsapást, ha nem Emil Nielsennek hívják a kapusát, de nem mehetünk el a dán újabb extraklasszis teljesítménye mellett, ugyanis a hatvan perc leteltével 24 (!) védés állt a neve mellett (ez volt az első alkalom, hogy legalább húsz hárítása volt a BL-ben); a hosszú indításai élményszámba mentek, és majdnem lőtt egy egész pályás gólt is, de ívelése a lécen csattant. Jobb százalékkal védett, mint ahogy az ellenfél komplett csapata lőtt!

A Veszprém tizenegy góllal győzött Belgrádban, Xavier Pascualnak alig kellett a meccsbe nyúlnia, a mutatott játék alapján csak formalitás lesz a jövő heti csoportvisszavágó a Partizan ellen. 26–37