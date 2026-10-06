Férfi kézilabda NB I: tízgólos győzelmet aratott a Szeged

Mario Sostaric remekelt a Csurgó ellen, a szegediek horvát kiválósága 13 alkalommal vette be a somogyiak hálóját, öt hétmétereséből négyet is értékesített.

A mérkőzés első gólját még a csurgóiak szerezték Szücs Balázs Máté révén, de ez volt az egyetlen alkalom a mérkőzésen, amikor vezettek. Bár a somogyiak a 19. percben is még csak egygólos hátrányban voltak, később nőtt a különbség, a 41. percben Sostaric góljával volt először tíz a két csapat között (28–18), majd bő öt perccel a vége előtt kialakult a legnagyobb különbség (35–22).

A csurgóiak a végén visszajöttek tízre, legeredményesebb játékosuk az öt gólig jutó Kiss Bence volt. A somogyiak az első vereségüket szenvedték el a bajnokságban.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ

OTP Bank-Pick Szeged–Csurgói KK 36–26 (20–17)

Szeged, 1258 néző. V: Hargitai, Markó

SZEGED: PORTNER – SOSTARIC 13 (4), RÖD 6, Lukács P. 1, ROSTA M. 5, Mackovsek 1, Jelinic 1. Csere: Mikler R. (kapus), Toto 1, HORIHA 4, Fazekas M. 2, Frimmel 1 (1), Szilágyi B. 1, Matic D., Furka M., Csörgő. Edző: Michael Apelgren

CSURGÓ: Váczi D. – SZÜCS BALÁZS MÁTÉ 5, Brajovics 3, Vasvári, Ratkovics 1, Herceg 1, KISS B. 5. Csere: ZAPONSEK (kapus), Milovanovics 2 (2), Bogdanovics 4, Gábor M., Alilovic 2 (1), Kathi 1, Szűcs Balázs 2. Edző: Alem Toszkics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–1. 6. p.: 5–1. 12. p.: 7–5. 16. p.: 10–9. 20. p.: 13–12. 23. p.: 17–13. 27. p.: 20–16. 35. p.: 22–17. 39. p.: 26–18. 45. p.: 29–21. 51. p.: 33–22. 57. p.: 35–24. Kiállítások: 6, ill. 12 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – A védekezésünk nem volt rendben az első félidőben. Elégedett vagyok viszont a támadójátékunkkal, amely végig magas színvonalú volt.

Alem Toszkics: – Egy félidőn át tartottuk a lépést ellenfelünkkel, a szünet után fizikailag felőrölt bennünket a Szeged, ráadásul sok technikai hibát követtünk el.