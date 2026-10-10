A hibátlan mérleg megőrzése a tét a két rangadón a női kézi BL-ben

Románok után franciák következnek a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Múlt szombaton felülmúlták román ellenfeleiket a magyar együttesek: a Győr saját magának tette nehézzé a Gloria Bistrita elleni összecsapást, míg az FTC végig kiélezett rangadón verte meg egy góllal a CSM Bucuresti-et Érden. Szombaton új kihívás vár a két zöld-fehér csapatra – méghozzá igen nehéz.



Az ETO hazai környezetben fogadja a szintén hibátlan, címvédő Metzet. A francia csapat, amelyben két magyar is szerepel – Albek Anna és Vámos Petra közül előbbi műtét után lábadozik, így kihagyja a rangadót –, listavezető, több gólt szerzett és kevesebbet is kapott, mint a Győr. A felek között a közelmúltban élénk játékosmozgás zajlott, a győriek közül a Metzben Bruna de Paula, Hatadou Sako és a nyáron szerződtetett Sarah Bouktit is játszott, míg a dán Kristina Jörgensen két kisalföldi idényt követően tért vissza a sárga-kékekhez.



„A Metz nagyon keményen és gyorsan játszik – fogalmazott Sako a győri honlapnak. – Az előző kiírásban a legtöbb kapura lövési lehetőséget alakította ki, amire megfelelő választ kell adnunk. A taktikát tekintve biztosan felkészültek lesznek, de mi is készen állunk. Rendkívül kemény mérkőzésre számítok, és mentálisan is nagy kihívás vár ránk. Természetesen szeretnénk jobban teljesíteni, mint legutóbb a fináléban. Személy szerint nem beszélnék revansról, hiszen ez csak csoportmérkőzés, és még nagyon hosszú az út a négyes döntőig. Ettől függetlenül természetesen meg akarjuk nyerni a mérkőzést.”



A francia kapus egy kisebb kihagyást követően a szombathelyiek elleni hétközi bajnokin tért vissza, a kapujára érkező 19 próbálkozásból nyolcat hárított, ám ezúttal sokkal erősebb ellenfél következik, Chloé Valentini, Léna Grandveau és Lylou Borg is kiváló formában érkezik az Audi Arénába.



Az FTC a Brest Bretagne vendége lesz, az előző idényben francia bajnoki címet nyerő együttes öt év után jutott be újra a BL négyes döntőjébe, és nagyon közel állt ahhoz, hogy finalista legyen, ám az utolsó percekben az ETO a maga javára fordította az állást az elődöntőben. Az immár Hlavaty Tamás által irányított brestiek menetelnek a BL-ben (négy meccsen négy győzelem a mérleg, ám az Esbjerg és a Ferencváros gólkülönbsége is kedvezőbb), ám a héten 33–31-re elvesztették a bajnokságban a Metz elleni rangadót.



„A Ferencváros egyénileg és csapatként is magas szintet képvisel, minden poszton kiváló játékosokkal, látszik, hogy ebben az idényben nagy céljai vannak, a kerete alapján a favoritok közé tartozik. A legfontosabb, hogy jól felkészüljünk, a saját feladatainkra koncentráljunk és biztosan készen álljunk a mérkőzésre” – foglalta össze gondolatait Hlavaty.



Az FTC szerdán szoros első húsz percet követően biztos sikert aratott a Mosonmagyaróvár ellen, a kulcsemberek közül Klujber Katrin és Simon Petra egyaránt kilenc gólig jutott, míg a dán Michala Möller hatszor talált be, honfitársa, Anna Kristensen 37 százalékos hatékonysággal védett. A Brest kapta a csoportban a legkevesebb gólt (96), igaz, az FTC ettől csupán eggyel marad el. A két legeredményesebb játékos ugyanannyi találatnál tart, Elizabeth Omoregie és Tamara Horacek is 24 gólig jutott.



A győri tréner PER JOHANSSON lendületes meccsre számít A világ két legjobb csapata küzd meg egymással, a Metz elleni mérkőzés végig nagy intenzitású és RENDKÍVÜL DINAMIKUS lehet. Éppen ezért óriási tisztelettel várjuk a találkozót, de nincs bennünk semmilyen plusz motiváció a korábbiak miatt. Nagy sebességre, kemény fizikai párharcokra számíthatunk, rengeteg kiváló játékos lesz a pályán, akik mind a gyors kézilabdát szeretik. A ferencvárosi edző JESPER JENSEN a meccs fontosságáról Ahogy vártuk, a csoportunkban nagyon szoros a küzdelem, ez a mérkőzés különösen fontos, mert mindkét együttes nyolc pontot szerzett. A Brest kerete erős, kiváló kézilabdázókkal, ráadásul egy nagy intenzitású összecsapást már játszott a héten, így kellő lendülettel várja a hétvégét. Ugyanakkor mi is MAGABIZTOSAK LEHETÜNK, hiszen eddig minden meccset megnyertünk és a formánk is egyre jobbnak tűnik. NS-Vélemények

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Brest Bretagne (francia)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

16.00: Győri Audi ETO KC–Metz Handball (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Storhamar HE (norvég)–HC Podravka (horvát)

18.00: Nyköbing Falster (dán)–Gloria Bistrita (román)