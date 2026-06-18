Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda: az FTC visszalépett a nemzetközi kupától – a PLER indul

P. K.P. K.
2026.06.18. 10:29
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Az FTC a 4. helyen végzett az NB I-ben, de nem él a nemzetközi kupaszereplés lehetőségével (Fotó: (Fotó: Facebook, FTC kézilabda)
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férfi kézilabda MKSZ FTC-Green Collect férfi kézilabda Európa-kupa PLER-Budapest
A Magyar Kézilabda-szövetség bejelentette, hogy a férfi NB I-ben 4. helyezett FTC-Green Collect nem kíván élni az Európa-kupa-szereplés lehetőségével, a Ferencváros helyett a PLER Budapest vállalta az indulást.

 

„A bajnoki 4. helyezett FTC-Green Collect, az 5. helyezett Balatonfüredi KSE és a 6. helyen záró Liqui Moly NEKA jelezte, hogy nem kíván indulni az európai kupákban, így az Európa-kupába beadta jelentkezését a 2025–2026-os idény bajnoki 7. helyén záró PLER-Budapest” – írja a szövetség honlapja, az mksz.hu.

A szövetség hozzáteszi, hogy – mint arról a Bajnokok Ligája esetében szerdán már a Nemzeti Sport Online-on is beszámoltunk – az MKSZ és az érintett klubok benyújtották az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) részére a férfi európai kupák 2026–2027-es idényére a magyar érdekeltségű nevezéseket. Az EHF előzetes kiosztása alapján (amelyen Magyarország a férfi BL-ranglista 6. helyét foglalja el) a magyar csapatok a Bajnokok Ligájában egy, az Európa-ligában kettő, az Európa-kupában egy csapattal indulhatnak alanyi jogon.

A Bajnokok Ligája 24 csapatos főtáblájának biztos indulója a magyar bajnok One Veszprém HC. A BL-be szabadkártyát igényel a bajnoki 2. helyezett OTP Bank-Pick Szeged és a 3. helyezett Mol Tatabánya KC, mindkét klub beadta jelentkezését az Európa-ligára is – ha nem kapnak szabadkártyát a BL-re, az El-ben indulnak. Ha mindkét csapat szabadkártyát kap a BL-re, akkor az El-ben nem lesz magyar induló.

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A Tatabánya és a Szeged is szabadkártyát kért a férfi kézilabda Bajnokok Ligájába

A magyar bajnok Veszprémnek fix helye van a sorozatban; a nevezett klubok közül csak hárman nem kapják meg az indulási jogot a 24 csapatosra bővülő formátumban.

 

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