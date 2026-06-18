Férfi kézilabda: az FTC visszalépett a nemzetközi kupától – a PLER indul

„A bajnoki 4. helyezett FTC-Green Collect, az 5. helyezett Balatonfüredi KSE és a 6. helyen záró Liqui Moly NEKA jelezte, hogy nem kíván indulni az európai kupákban, így az Európa-kupába beadta jelentkezését a 2025–2026-os idény bajnoki 7. helyén záró PLER-Budapest” – írja a szövetség honlapja, az mksz.hu.

A szövetség hozzáteszi, hogy – mint arról a Bajnokok Ligája esetében szerdán már a Nemzeti Sport Online-on is beszámoltunk – az MKSZ és az érintett klubok benyújtották az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) részére a férfi európai kupák 2026–2027-es idényére a magyar érdekeltségű nevezéseket. Az EHF előzetes kiosztása alapján (amelyen Magyarország a férfi BL-ranglista 6. helyét foglalja el) a magyar csapatok a Bajnokok Ligájában egy, az Európa-ligában kettő, az Európa-kupában egy csapattal indulhatnak alanyi jogon.

A Bajnokok Ligája 24 csapatos főtáblájának biztos indulója a magyar bajnok One Veszprém HC. A BL-be szabadkártyát igényel a bajnoki 2. helyezett OTP Bank-Pick Szeged és a 3. helyezett Mol Tatabánya KC, mindkét klub beadta jelentkezését az Európa-ligára is – ha nem kapnak szabadkártyát a BL-re, az El-ben indulnak. Ha mindkét csapat szabadkártyát kap a BL-re, akkor az El-ben nem lesz magyar induló.