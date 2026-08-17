Lukas Jörgensen: Céltudatos vagyok, nem szeretem pazarolni az időmet
A pályán kívül vidám, mosolygós, de ha kézilabdáról van szó, nem ismer tréfát a One Veszprém új beállója. Lukas Jörgensen tudja, miért igazolt a bakonyiakhoz, és ezért kész mindent megtenni az edzéseken és a mérkőzéseken egyaránt.
„Mindig könnyű célokról beszélni egy ilyen klubnál, mert minden évben ugyanaz a cél – jelentette ki Lukas Jörgensen. – Számomra Veszprém a legnagyobb itt Magyarországon, és ezt idén is meg kell mutatnunk. A Bajnokok Ligájában pedig sok jó csapat van, de azt is érzem, hogy ez a klub és ez a csapat képes lesz megtenni a következő lépést ebben a szezonban, és bejutni a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe.”
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