„Egy nemzethez és egy nagy kézilabdás családhoz tartozunk” – Ilyés Ferenc a Kézilabdafesztiválról

A dunaszerdahelyi.sk beszámolója szerint a viharos időjárás miatt a Storyum zenekar koncertje elmaradt, az ünnepélyes megnyitót pedig a városi szabadidőpark helyett a sportcsarnokban tartották.

A fesztivál az MKSZ támogatásával működő, határon túli utánpótlás-nevelő központokra irányítja a figyelmet. A pénteki és szombati mérkőzéseken U14-es csapatok lépnek pályára Dunaszerdahelyen és Nyárasdon. A lányok mezőnyét nyolc, a fiúkét öt együttes alkotja.

Megnyitóbeszédében Ilyés Ferenc hangsúlyozta, hogy a fesztiválon egyszerre jelenik meg a sport, a nemzeti összetartozás és a kézilabdás közösség ereje.

„Bízom benne, hogy a következő napokban mindannyian megtapasztalhatjuk: egy nemzethez és egy nagy kézilabdás családhoz tartozunk” – fogalmazott.

Kiemelte, hogy az MKSZ régóta szívügyének tekinti a határon túli magyar kézilabdázás támogatását. Ezt a célt szolgálja az Együtt növünk fel Alapítvány is, amely több határon túli utánpótlásközpont munkáját segíti.

Az elnök szerint az egyik legfontosabb cél, hogy a fiatalok lehetőség szerint saját szülőföldjükön, családjuk és ismerős közösségük közelében fejlődhessenek. Az utánpótlásközpontok nemcsak szakmailag készítik fel a játékosokat, hanem emberileg, lelkileg és fizikailag is megerősítik őket. A legtehetségesebbek előtt később megnyílhat az út a magasabb szintű sportolás felé.

Dunaszerdahely városa nevében Puha György alpolgármester üdvözölte a résztvevőket. Rámutatott, hogy a fesztivál megnyitója államalapító Szent István király ünnepéhez kapcsolódott, így ezen az estén a nemzeti összetartozás, a kultúra és a sport egyszerre került a középpontba.

„Kívánom, hogy a fesztivál ne csupán színvonalas sportprogram legyen, hanem valódi közösségi élményt is nyújtson. Bízom benne, hogy a jövőben is sokszor találkozhatunk így, és közösen építhetjük tovább ezt a kezdeményezést” – mondta.

Házigazdaként Horváth Zoltán, a HC DAC dunaszerdahelyi női kézilabdaklub elnöke szólt a jelenlévőkhöz.

„Otthonról indultatok, haza vártunk benneteket és itthon vagytok” – fordult a játékosokhoz.

A pénteki sportprogram egyik kiemelt eseménye lesz 18 órától a Városi Sportcsarnokban a Dunaszerdahely és a Mol Esztergom felnőtt női csapatának felkészülési mérkőzése.

Este a Vásártéren előbb a Fischer Company, majd Fábián Zoltán zenekara, 22 órától pedig a Hooligans együttes ad koncertet.

Szombat délelőtt folytatódnak a kézilabdatornák, amelyek 15.30 körül a szerdahelyi sportcsarnokban az eredményhirdetéssel és az ünnepi gálával zárulnak.

Este a Vásártéren 18 órától „A mi Abbánk” zenei show, 19.30-tól a Kerekes Band koncertje, 21.30-tól pedig DJ Lotfi Begi fellépése zárja le a Határok nélkül kézilabda és kulturális fesztivált, amelynek minden programja és koncertje ingyenesen látogatható.