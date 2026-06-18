Nemzeti Sportrádió

Már a magyar nyelvvel próbálkozik az FTC dán átlövője – videó

T. Z.T. Z.
2026.06.18. 16:56
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Fotó: fradi.hu
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FTC Mette Tranborg Ferencváros női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I-ben szereplő Ferencváros dán légiósa, Mette Tranborg az elmúlt hónapokban folyamatosan tanulta a magyar nyelvet, és olyannyira jól haladt, hogy már a nyilvánosság előtt is megszólalt.

„A szezon elején kezdtem el magyarul tanulni idézte a Ferencváros hivatalos honlapja Mette Tranborgot, aki 2025 nyarán érkezett a zöld-fehér együtteshez, amelynek azóta meghatározó játékosa. – Az volt a motivációm, hogy legalább kicsit megértsem, miről beszélnek a magyar játékosok, mert ez egy nehéz nyelv. Szerintem jó érzés megérteni a beszélgetések egy részét, és talán idővel én is megpróbálhatok majd hozzászólni. De számomra a legfontosabb az, hogy a legtöbb dolgot megértsem abból, amit mondanak.”

Tranborg a jelek szerint jól halad a magyar nyelv elsajátításával, a zöld-fehérek hivatalos honlapja ugyanis közzétett egy videót, amelyben már magyarul is megszólalt. És nem is boldogult rosszul!

 

FTC Mette Tranborg Ferencváros női kézilabda NB I
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