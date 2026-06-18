Már a magyar nyelvvel próbálkozik az FTC dán átlövője – videó

„A szezon elején kezdtem el magyarul tanulni – idézte a Ferencváros hivatalos honlapja Mette Tranborgot, aki 2025 nyarán érkezett a zöld-fehér együtteshez, amelynek azóta meghatározó játékosa. – Az volt a motivációm, hogy legalább kicsit megértsem, miről beszélnek a magyar játékosok, mert ez egy nehéz nyelv. Szerintem jó érzés megérteni a beszélgetések egy részét, és talán idővel én is megpróbálhatok majd hozzászólni. De számomra a legfontosabb az, hogy a legtöbb dolgot megértsem abból, amit mondanak.”

Tranborg a jelek szerint jól halad a magyar nyelv elsajátításával, a zöld-fehérek hivatalos honlapja ugyanis közzétett egy videót, amelyben már magyarul is megszólalt. És nem is boldogult rosszul!