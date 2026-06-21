Női kézilabda NB I: Jensen áttörése várat magára, Adzsics nem tett csodát



Nagy célokkal érkezett tavaly nyáron Magyarországra két nemzetközi hírű kézilabdaedző, ám a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Dragan Adzsics megbízatása idő előtt véget ért Mosonmagyaróváron és Jesper Jensen első ferencvárosi idénye sem sikertörténet. Az FTC 2019 után először maradt hazai trófea nélkül, és a BL-ben sem jutott négyes döntőbe. A dán szakember iránti bizalom ezzel együtt él, a tréner a klubmédiának adott interjúban elmondta, bízik az új keretben, és sokat tanult az elmúlt idényből.

Dragan Adzsics a 2010-es évek első felében Montenegrót (Eb-győzelem) és a Buducsnoszt Podgoricát (BL-győzelem 2012, 2015) is sikerre vezette, az MKC-nál arra készült, hogy az Európa-ligában és a bajnokságban is jól szerepel alaposan átalakított csapatával. Előbbiben ugyan meglett a továbbjutás, ám a negyeddöntőben már az odavágón súlyos vereséget szenvedtek az Esztergommal szemben, így március végén a klub közös megegyezéssel megszüntette az együttműködést, s az idényt Stranigg Ferenccel fejezte be. A bajnoki szereplés sem a remélteknek megfelelően alakult, az óváriak végül a 8. helyen zártak. A klub egyelőre nem jelentette be, ki tölti be a vezetőedzői tisztséget, Adzsics jövője viszont biztos, a montenegrói szakembert a Rapid Bucuresti szerződtette.

A mosonmagyaróváriakkal korábban kétszer is élvonalbeli bronzérmet nyerő Gyurka János 2025 nyarán Szombathelyen vette át az irányítást, ahol korábbi együtteséből Pásztor Noémivel és az osztrák Ines Ivancok-Solticcsal is együtt dolgozhatott. A tréner tavaly szeptemberben még arról beszélt a Nemzeti Sportnak, az idény végén nemzetközi szereplést érő helyekre pályáznak, bár láthatóan elég sok kihívás áll előttük. Az ősz folyamán hullámzóan teljesítettek, majd januárban egészségügyi okok miatt már Pődör Zoltán elnök ült le az SZKKA kispadjára, Gyurkával február közepén szüntették meg az eredetileg 2+1 éve szóló szerződést. A tréner márciusban az osztrák élvonalbeli férficsapat, a HSG Xentis Lipizzanerheimat irányítását vette át. Arról, hogy a 11. helyen záró szombathelyieknél ki lesz a vezetőedző a következő idényben, egyelőre nem tett bejelentést a klub.

Dunaújvárosban tavaly nyáron Zubai Gáborra bízták az irányítást, aki játékosként a Dunaferr férficsapatában mutatkozott be az élvonalban, arra azonban aligha számított, milyen megpróbáltatások várnak rá edzőként. Az anyagilag megroppant Kohász már az ősz vége felé számos játékosát engedte el, az idényt az utánpótláscsapat játékosaival fejezte be nyeretlenül, csupán két ponttal. Zubai viszont mindvégig kitartott, a május 31-i záró fordulóban az Alba Fehérvár elleni 40–17-es vereséget követően így fogalmazott: „Az áldozat szerepe, amelyben voltunk, mindenen túlnőtt, de reménykedünk a legjobbakban.”

Az ötödik helyen végző, vagyis nemzetközi kupaszereplő váciakat mintegy másfél év után hagyta el Horváth Roland, utódja György László lesz, aki 2015 és 2020 között a Dunaújvárost irányította, tíz éve EHF-kupát nyert.