Európai kézilabdaligák: Gyurka János vereséggel mutatkozott be

A korábban Bärnbach/Köflach névre hallgató csapat 36–35-re kapott ki az UHC Hollabrunn otthonában, és a 19. forduló után a tabella kilencedik helyén áll. A jobbátlövőként világbajnoki ezüstérmes Gyurka 1998 és 2000 között kétszer nyert bajnoki címet a Bärnbach/Köflach játékos-edzőjeként, 2001-ben pedig Osztrák Kupa-győzelmet ünnepelhetett vele a csapat.

Tóth Rajmond két találata ellenére a Rebi BM Cuenca 33–25-re kikapott a Recoletas Atlético Valladolid otthonában a spanyol bajnokságban. Jánosi Tamás négyszer volt eredményes a Tubos Aranda Villa de Arandában a Horneo BM Alicante otthonában 33–31-re elveszített meccsen. Ludmán Marcell egyszer talált a hálóba a Frigoríficos del Morrazóban, amely 33–26-ra alulmaradt a Pergel Andrejt nélkülöző CB Ciudad de Logrono vendégeként.

Bognár Alex egy gólt lőtt a szlovén RK Celje PL együttesében, amely házigazdaként 41–32-re verte a román HC Buzaut a férfi Európa-kupa negyeddöntőjének első meccsén.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a már bajnok Dunaszerdahely otthon 37–24-re nyert a DHC Slavia Praha ellen a szlovák-cseh közös női bajnokság, a MOL Extraliga utolsó előtti fordulójában, így továbbra is veretlen. Farkas Júlia négy, Pénzes Mónika és Bánfai Kíra három-három, Molnár Korinna és Élő Beatrix két-két góllal vette ki részét a HC DAC újabb sikeréből.

A TuS Metzingen hazai pályán 34–31-re győzött a Göppingen ellen a német női bajnokságban. A házigazdáknál Suba Sára négy, a vendégeknél Hlogyik Petra három védéssel zárt. A két kapus egyébként egymás csapattársaként nyert aranyérmet a 2018-as debreceni junior-világbajnokságon.