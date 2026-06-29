Bajnokok Ligája-győztes kapust igazolt a Szeged kézilabdacsapata

A klub honlapjának hétfői tájékoztatása szerint a 32 éves játékos szerződése három idényre szól.

A szerb származású, franciaországi születésű Portner korábban a BSV Bern, a Kadetten Schaffhausen, a Montpellier HB, a Chambéry Savoie és a SC Magdeburg kapuját védte. Utóbbival kétszer is megnyerte a Bajnokok Ligáját. A svájci válogatottban több mint 150 alkalommal lépett pályára.