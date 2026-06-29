Nemzeti Sportrádió

Bajnokok Ligája-győztes kapust igazolt a Szeged kézilabdacsapata

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.29. 19:28
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Nikola Portner német bajnokként távozott Magdeburgból (Fotó: Getty Images)
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Mol Pick-Szeged kézilabda átigazolás Szeged kézilabda Nikola Portner
A svájci Nikola Portner személyében Bajnokok Ligája-győztes kapust igazolt az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata.

A klub honlapjának hétfői tájékoztatása szerint a 32 éves játékos szerződése három idényre szól.

A szerb származású, franciaországi születésű Portner korábban a BSV Bern, a Kadetten Schaffhausen, a Montpellier HB, a Chambéry Savoie és a SC Magdeburg kapuját védte. Utóbbival kétszer is megnyerte a Bajnokok Ligáját. A svájci válogatottban több mint 150 alkalommal lépett pályára.

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Mol Pick-Szeged kézilabda átigazolás Szeged kézilabda Nikola Portner
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