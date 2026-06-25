Strandkézilabda-vb: Irán legyőzésével negyeddöntős a magyar válogatott

Hajdu Tamás szövetségi edző csapata a csoportkörben Tunéziát és Puerto Ricót 2–0-ra, Dániát 2–1-re múlta felül, így a maximális négy ponttal jutott a középdöntőbe, ahol csütörtök délelőtt 2–1-re kikapott Portugáliától.

A 2023-ban Európa-bajnok magyarok 3/1-es, a közel-keletiek 1/3-as mutatóval várták az esti meccset, így egyértelműen Gyene Norberték számítottak esélyesnek.

Eleinte felváltva találtak a hálóba a csapatok, majd a kapusok percei következtek, ebben az időszakban két rontott lövés volt mindkét oldalon. A nyolcadik percben első alkalommal vezetett a magyar együttes. Az első játszma egészéhez hasonlóan a hajrá is szorosan alakult – pedig egy iráni büntetőt is sikerült hárítani –, de az utolsó percen belül Nahaj László ziccert védett, csapata ezzel 22–20-as részsikerrel előnybe került.

A második felvonás elején sikerült ellépniük a magyaroknak, de az ötödik percben 12–9-re már az irániak vezettek, és ettől ismét vérszemet kaptak. Gyenéék csakhamar fordítottak és immár nekik volt hárompontos előnyük. Már csak 13 másodperc volt hátra, amikor a közel-keletiek 23–22-es hátrányban időt kértek, majd az utolsó támadásuk végén Nahaj ismét óriási bravúrral védett.

FÉRFI STRANDKÉZILABDA-VB, ZÁGRÁB

KÖZÉPDÖNTŐ, I. CSOPORT, 2. FORDULÓ

Magyarország–Irán 2–0 (22–20, 23–22)

A magyar pontszerzők: Gyene 13, Kun, Vizes 10-10, Hajdu 8, John 4

Az I. csoport állása: 1. Spanyolország 8 pont, 2. Magyarország 6 (7–3), 3. Portugália 6 (7–4), 4. Dánia 4, 5. Irán 0 (1–8), 6. Tunézia 0 (0–8)

Pontazonosság esetén a játszmakülönbség rangsorol. Az első négy helyezett jut a legjobb nyolc közé. A negyeddöntőket és az elődöntőket szombaton, a helyosztókat vasárnap játsszák.

KORÁBBAN

Portugália–Magyarország 2–1 (25–24, 18–23, 9–4)

PÉNTEKEN JÁTSSZÁK

3. (UTOLSÓ) FORDULÓ

10.00: Magyarország–Spanyolország