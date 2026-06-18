Hazai vagy külföldi edző üljön Chema Rodríguez helyére a válogatott kispadján?

VÁLASZTÁS ELŐTT ÁLL a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ), amely kedden jelentette be, hogy nem folytatja a közös munkát a férfiválogatottat négy éve vezető Chema Rodríguez szövetségi kapitánnyal. A döntést lehet vitatni vagy egyetérteni vele, hiszen a spanyol szakember időszaka inkább mondható sikeresnek, mint sikertelennek, de az időzítésben van ráció, egyrészt mert a 2027-es világbajnokságról való távolmaradásunk miatt most észszerű váltani, másrészt érthető, ha a szövetség jelentősebb előrelépést szeretett volna látni.

Sokkal érdekesebb, hogy az MKSZ kivel képzeli el a jövőt, kire bízza a kapitányi posztot. Az utánpótlásszinten nagyszerű sikereket elérő Sótonyi Lászlóval kapcsolatban már évekkel ezelőtt lehetett hallani, hogy előbb-utóbb megkaphatja a felnőttválogatott irányítását, és most újra felerősödtek ezek a híresztelések.

A játékosként 190-szeres válogatott irányító Sótonyi a játékoskarrierje után edzőként is kiemelkedően sikeres volt. 2014 és 2016 között a magyar férfiválogatott másodedzőjeként dolgozott, 2017-től 2019-ig a B-válogatottat vezette, 2019 óta pedig a juniorválogatottat irányítja, amellyel 2023-ban, 46 év után korosztályos világbajnoki ezüstérmet szerzett, amiért az év utánpótlásedzőjévé választották itthon.