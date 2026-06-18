Hazai vagy külföldi edző üljön Chema Rodríguez helyére a válogatott kispadján?
VÁLASZTÁS ELŐTT ÁLL a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ), amely kedden jelentette be, hogy nem folytatja a közös munkát a férfiválogatottat négy éve vezető Chema Rodríguez szövetségi kapitánnyal. A döntést lehet vitatni vagy egyetérteni vele, hiszen a spanyol szakember időszaka inkább mondható sikeresnek, mint sikertelennek, de az időzítésben van ráció, egyrészt mert a 2027-es világbajnokságról való távolmaradásunk miatt most észszerű váltani, másrészt érthető, ha a szövetség jelentősebb előrelépést szeretett volna látni.
Sokkal érdekesebb, hogy az MKSZ kivel képzeli el a jövőt, kire bízza a kapitányi posztot. Az utánpótlásszinten nagyszerű sikereket elérő Sótonyi Lászlóval kapcsolatban már évekkel ezelőtt lehetett hallani, hogy előbb-utóbb megkaphatja a felnőttválogatott irányítását, és most újra felerősödtek ezek a híresztelések.
A játékosként 190-szeres válogatott irányító Sótonyi a játékoskarrierje után edzőként is kiemelkedően sikeres volt. 2014 és 2016 között a magyar férfiválogatott másodedzőjeként dolgozott, 2017-től 2019-ig a B-válogatottat vezette, 2019 óta pedig a juniorválogatottat irányítja, amellyel 2023-ban, 46 év után korosztályos világbajnoki ezüstérmet szerzett, amiért az év utánpótlásedzőjévé választották itthon.
Az már csak lapunk véleménye, hogy ha magyar edző veszi át Chema Rodríguez helyét, arra az aktív trénerek közül valóban csak Sótonyi László alkalmas, egyedül ő áll rá készen. A segédedzőjeként több magyar fiatal edző neve is felvetődött, de ez csak feltételezés, hiszen egyelőre az is kérdés, a hazai szövetség végül a magyar vonal mellett dönt-e. Egyelőre nagy a hallgatás.
A másik nagy kérdés, hogy a szövetség ragaszkodik-e ahhoz, hogy főállású legyen a kapitány, vagy megengedi neki, hogy párhuzamosan klubcsapata is legyen. Példáért nem kell messzire menni, csak a két legnagyobb magyar klubig: Xavier Pascual egyszerre irányítja a Veszprémet és az egyiptomi válogatottat, Michael Appelgren pedig a Szegedet és a svéd nemzeti csapatot.
Márpedig a döntés jelentősen befolyásolja a merítést, hiszen a legtöbb szóba jöhető edzőnek van klubcsapata is. A kizárólagosság viszont nem is biztos, hogy jó kiindulópont, mert bárhogy elsülhet, és leginkább az edző teherbírásától függ. Egy klub és egy válogatott egyszerre történő irányítása annyi időt és energiát igényel, amely már rövid távon is kiégéssel fenyegethet, ugyanakkor az sem rossz, ha az edző folyamatosan munkában van.
A MAGYAR VÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNYAI AZ EZREDFORDULÓ ÓTA
1999–2001: Hajdu János
2001–2008: Skaliczki László
2008–2009: Hajdu János
2009–2010: Csoknyai István
2010–2014: Mocsai Lajos
2014–2016: Talant Dujsebajev
2016–2017: Xavier Sabaté
2017–2018: Ljubomir Vranjes
2018–2019: Csoknyai István, Vladan Matics
2019–2022: Gulyás István
2022–2026: Chema Rodríguez