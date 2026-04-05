Rosszul öregedtek Imre Bence két évvel ezelőtti szavai, de a Fradi továbbra is a szíve csücske

Nyártól a One Veszprém színeiben kézilabdázik a THW Kiel magyar válogatott szélsője, Imre Bence, aki nemrégiben interjút adott a Team Hungary Kaliforniai álom című podcastjében. A beszélgetés során a Németországban remeklő, a múlt héten a Melsungen elleni rangadón nyolc gólt szerző 23 éves szélső többek között arról is beszélt, azzal, hogy Veszprémbe igazolt, ma már nem hangzik olyan jól a két évvel ezelőtt tett kijelentése, amelyben hűségesküt tett a Ferencvárosnak.

„Amikor a Ferencvárostól eljöttem két éve, volt egy nagyon rosszul megfogalmazott mondatom, amelyet csak most próbálok »levakarni« a teljesítményemmel – fogalmazott a fiatal játékos. – Nem tudom azt mondani, hogy nem így gondoltam, hiszen imádom a Ferencvárost, és akkor azt mondtam, hogy egy csapat van számomra, a Ferencváros. Ez nyilván egy rosszul öregedő interjú, most, hogy a Veszprém játékosa leszek. Ebből sokat tanulhatok, és tökéletesen megértem, hogy ez valakit bántott, sértett – gondolok itt leginkább a Ferencváros-szurkolókra.”

A zöld-fehéreknél nevelkedő Imre Bence ezer szállal kötődik az FTC-hez, hiszen édesanyja, az Európa-bajnok, világbajnoki és olimpiai ezüstérmes Kökény Beatrix igazi Fradi-legenda.

„De azt sem kell bizonyítanom, hogy ne lennék nagy fradista, mert anya harminc éve van a klubnál, ott nőttem fel, amikor tudok, kimegyek az összes focimeccsre, vízilabdára is. Nekem ez a fradizmus megmaradt” – jelentette ki.