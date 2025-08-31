Szoros meccset nyert meg az FTC Balatonfüreden a férfi kézilabda NB I-ben

Az MKSZ által a hét mérkőzésének választott találkozó a várt szoros küzdelmet hozta a két európai kupainduló között. A Balatonfüred az első félidő közepén még három góllal vezetett az FTC ellen, utána viszont nagy változás állt be a játék képében, a szünetig 19–16-ra fordított az először a 27. perc végén előnybe kerülő Fradi.

A fürediek a második játékrészben hamar utolérték ellenfelüket, de aztán rendre csak az egyenlítésig jutottak, többször Borbély Ádám védései akadályozták meg őket a vezetés visszaszerzésében – így történt 31–31-nél is az 54. percben. Utána két üres kapus góllal lépett el ismét az FTC, a másodiknál Tóth Péter megsérült. A vendégsiker csak azután vált biztossá, hogy Lékai Máté 20 másodperccel a vége előtt belőtte a hetesét; értékes sikerrel rajtolt tehát a legutóbbi bronzérmes.

Lékai Máté kilenc, Nagy Bence és Ancsin Gábor öt-öt góllal, Borbély Ádám tíz védéssel járult hozzá a sikerhez. A füredieknél Tim Rozman hétszer, Varga Márton hatszor talált be, Deményi Xavér szintén tíz védéssel zárt.

A 18. fordulóból előrehozott meccsen az abszolút újonc Szigetszentmiklós otthon 37–28-ra kikapott a Szegedtől. A Magyar Kupa-címvédő vendégeknél Janus Dadi Smárason és Szilágyi Benjámin hat-hat gólt lőtt, a történetük első élvonalbeli mérkőzését játszó hazaiaknál Schmid Péter és Bruno Butorac szintén hat alkalommal talált be.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

1. FORDULÓ

BALATONFÜREDI KSE–FTC-GREEN COLLECT 35–36 (16–19)

Balatonfüred, 600 néző. V: Bócz, Wiedemann

BALATONFÜRED: Deményi – Hornyák P. 4 (2), ROZMAN 7, Simotics 4, VARGA M. 6, Németh B. 2, BÓKA 5. Csere: Füstös Á. (kapus), Szretenovics 1, Tóth N., Fekete B., Vasziljev 2, URBÁN-PATOCSKAI 4 (2), Garajszki, Szabó L., Jánosi. Edző: Kis Ákos

FTC: Győri K. 1 – Kovacsics 2, NAGY B. 5, LÉKAI 9 (3), Karai 1, ANCSIN 5, Bujdosó 3. Csere: Borbély (kapus), TÓTH P. 4, Füzi 2, Csanálosi, Győri M. 1, Debreczeni, Koller, Juhász Á. 1, Csörgő 2. Edző: Pásztor István

Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–2. 10. p.: 6–6. 16. p.: 12–9. 22. p.: 16–14. 28. p.: 16–17. 35. p.: 21–21. 40. p.: 25–26. 47. p.: 27–28. 53. p.: 31–31. 58. p.: 32–33

Kiállítások: 4, ill. 10 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Kis Ákos: – A felkészülési mérkőzésekhez képest most nyújtottuk a legjobb teljesítményt. Az FTC nagyon erős csapat, mégis remekül helytálltunk ellene. Sajnos kritikus helyzetekben ziccereket hibáztunk, így pont nélkül maradtunk. Ennek ellenére erre a produkcióra lehet építeni.

Pásztor István: – Szoros meccs volt, mint a Füred ellen mindig, a védekezésünk többször is katasztrofális volt, nem értünk oda rendesen, de szerencsére támadni még mindig jól tudunk, és ez mentett meg minket attól, hogy pontot veszítsünk. Az ellenfél jól felkészült, döntetlen körüli mérkőzés volt, örülök, hogy mi jöttünk ki belőle jobban.

A 18. FORDULÓBÓL ELŐRE HOZOTT MÉRKŐZÉS

SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK–OTP BANK PICK SZEGED 28–37 (17–21)

Szigetszentmiklós, 800 néző. V: Asztalos B., Szalay Z.

SZIGETSZENTMIKLÓS: Holló – Brandt 1, BUTORAC 6, Turák 1, KOVÁCS M. 4, Van Dijk 2, Spacsek 1. Csere: Perényi (kapus), PULAY 4, Gábori 1, SCHMID 6 (3), Lakosy, Hoffmann 1, Davidovics 1, Tóvizi, Klucsik. Edző: Imre Vilmos

SZEGED: Mikler – SZILÁGYI BENJÁMIN 6 (3), Garciandía 4, SMÁRASON 6, Bánhidi 2, Mackovsek 2, Jelinic 2. Csere: Radvánszki A. (kapus), KUCSERA 3, Gottfridsson 3, Furka 2, Kalarash, Toto 2, KUKICS 4, Fogas 1, Lukács K. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 8. perc: 6–4. 14. p.: 8–10. 23. p.: 12–17. 38. p.: 19–26. 47.p.: 24–30. 55. p.: 26–34.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Imre Vilmos: – Sohasem jó vereséget szenvedni, most sem esett jól. A nagy iram miatt a második félidőben több kulcsjátékosunk is elfáradt, így ellenfelünk érvényesítette a fölényét.

Michael Apelgren: – Nehézzé tették a hazaiak a mérkőzés elejét a számunkra, de fokozatosan belejöttünk és élveztük a játékot. Az akadémistáink több lehetőséget kaptak és örülök, hogy éltek is vele.