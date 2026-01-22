Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: a Veszprém jobbátlövője és jövőbeli kapusa is jelölt az IHF-nél az év legjobb férfi játékosa díjra

2026.01.22. 18:36
Ivan Martinovic (fehérben) is jelölt az IHF Év játékosa-díjra (Fotó: Getty Images)
A Veszprém világbajnoki ezüstérmes kézilabdázója, Ivan Martinovic, valamint a nyáron Veszprémbe igazoló Emil Nielsen, a Barcelona kapusa is jelölt a nemzetközi szövetségnél (IHF) az év legjobb férfi játékosa elismerésre.

A horvát jobbátlövő és a dán kapus mellett utóbbi honfitársa, a díjat az elmúlt két évben kiérdemlő Mathias Gidsel (Füchse Berlin) szerepel még a legjobb három között, amelyet csütörtökön délután tett közzé honlapján az IHF.

A végeredmény három csoport szavazatai alapján alakul ki: a szurkolók, a tavalyi férfi és női világbajnokságon szerepelt válogatottak szövetségi kapitányai, illetve az IHF edzői és módszertani bizottságának tagjai egyenlő arányban tesznek hozzá a voksokhoz. A drukkerek vasárnap déltől február 10-én, kedden 23.59-ig szavazhatnak.

A nőknél is van magyar csapatban játszó a három jelölt között: a Győri Audi ETO brazil kézilabdázója, Bruna de Paula.

 

