Ivan Martinovic: A legfontosabb pillanatokban játszottunk a legjobban

A PSG elleni BL-párharc után a Magyar Kupa négyes döntőjében ismét láthattunk biztató jeleket arra vonatkozóan, hogy a veszprémi kézilabdacsapat játéka tavaszra állt össze igazán – ez szöges ellentéte annak, amit az előző néhány évben láthattunk tőle. Egyértelmű, hogy ez a jobb forgatókönyv egy klub életében, hiszen játszhatsz bármilyen szépen az őszi tíz BL-fordulóban, a trófeákat – a közhely és a makacs tények szerint is – az idény utolsó másfél hónapjában osztják ki.

A MAGYAR KUPA GYŐZTESEI 32: Veszprém

8: Szeged

7: Bp. Honvéd

4: Elektromos SE, Rába ETO

3: Bp. Spartacus

2: Bp. Dózsa SK, Tatabánya

1: Debreceni Dózsa, Dunaferr, FTC, Vasas SC, Vörös Meteor

Ha hozzávesszük, hogy még a januári Európa-bajnokság után lejátszott négy BL-csoportmeccsből is csak egyet sikerült megnyernie, a Veszprém idényében bekövetkezett fordulat még nagyobb. Az Építők nemrég már a kupadöntős ellenfél Tatabányával is megmérkőzött egyszer, és a március 14-én küzdelmesen, 31–29-re megnyert bajnokihoz képest is megmutatkozott az előrelépés: vasárnap 34–22 lett a vége.

„Csodálatos hétvégénk volt, kezdve a Szeged elleni kőkemény elődöntővel, a végén a drámai hetespárbajjal – mondta Ivan Martinovic a Nemzeti Sportnak a finálé után. – A nagy rivális legyőzése nagy löketet adott a döntőre is, amit agresszív védekezésünknek és okosan kidolgozott támadásainknak köszönhetően nyertünk meg. Megérdemelt győzelem volt, most itt az idő egy kis ünneplésre.”

A 28 éves horvát jobbátlövő szombaton két, vasárnap hat gólt szerzett, de ami ennél is fontosabb lehet a rajongóknak: összeállni látszik egy nagy reményű trió a hátsó posztokon. Ahogyan Martinovic, Ahmed Hesam és Sztefan Dodics képes volt szétszedni a Szeged és a Bányász védekezését is, az mindenképp biztató lehet a távoli jövőre nézve is, hiszen az egyiptomi balátlövő 25, a szerb irányító pedig csak 23 éves.

Mind a hárman jó formában vannak, ami a Szeged elleni elődöntőben hétből nullával kezdő Nedim Remili teljesítményét látva a német Füchse Berlin elleni BL-negyeddöntős párharcban is sokat jelenthet.

„Mindenképp extra löketet ad nekünk a folytatásra, hogy a miénk lett a Magyar Kupa, magabiztosabban állhatunk hozzá a BL-negyeddöntőhöz is. A legfontosabb pillanatokban játszottunk a legjobban úgy, ahogyan a Füchsével szemben már az első pillanattól fogva kell majd. Alig várom azt a párharcot is!” – tekintett előre optimistán Martinovic.

A Füchse Berlin is trófeával zárta a mögöttünk hagyott hétvégét. Ehhez a Német Kupa négyes döntőjében nem kellett megvernie legnagyobb riválisát, a Magdeburgot, mert Bennet Wiegerték meglepetésre hetesekkel elveszítették a Bergischer HC elleni elődöntőt. A Füchse viszont ismét megmutatta támadópotenciálját, a Lemgót 39–36-ra, a Bergischert 42–33-ra múlta felül Kölnben, a telt házas Lanxess Arenában.

A Veszprém formajavulása és játékának összeállása kapcsán először lehetünk optimisták, hogy igenis lesz valamennyi esélye az ugyanitt június 13-án és 14-én sorra kerülő BL final fourba jutásra. Ám ehhez Mathias Gidselék ellen április 30-án előbb hazai pályán, majd május 6-án Berlinben kell megmutatni, hogy nem csak egy egy hónapos csoda, amit mostanában látunk.